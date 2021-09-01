Как правильно готовить кабачок

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Кабачок на подмосковных дачных участках — овощ, который при минимальном уходе урожай дает всегда. Но оценим ли мы то, что имеем? Или мы просто не умеем его готовить?

Есть такая шутка: «Как понять, что вы одиноки? Это просто: если вам в августе не предложили ни одного кабачка, значит, вы совершенно одиноки». Как и в любой шутке, в этой — большая доля правды: нет другой такой культуры, которая, невзирая на погодные капризы нашей зоны рискованного земледелия, умела бы так отблагодарить урожаем, что приходится едва ли не насильно впихивать кабачки соседям, родственникам и коллегам. В общем, кабачок — парень надежный. Но при этом — не такой уж он и простачок, смиренно проглатывающий пренебрежительное к себе отношение.

Попробуйте посадить его в кислую, тяжелую, не рыхлую почву или в тенистое место, и вместо мощного куста с огромными листьями получите растение, на которое без слез не взглянешь: хиленькое, чахлое... Урожая вам с него точно не видать, будете кабачки у соседей выклянчивать. И «поесть» кабачок, кстати, любит от пуза, вот почему культура отлично растет у многих на компостных кучах, правда, компост должен быть перепревшим.

Впрочем, о всех тонкостях выращивания этой культуры, как и сортах, мы поговорим с вами по весне, после того, как перезимуем. А сейчас сделайте одну очень важную вещь, которая станет залогом будущего богатого урожая в следующем году. Когда будете убирать осеннюю листву яблонь, слив и других растущих у вас деревьев, ни в коем случае не вывозите ее в лес или в другое место, подальше от участка: заложите ее самым верхним слоем в бак для компоста или в специально сделанный для нее деревянный ящик; подойдут и большие мешки для мусора, которые можно будет убрать на зимнее время в теплицу: они там никому не помешают.

А вот весной, когда посадите кабачки, листва вам очень пригодится! Ну а сегодня давайте поговорим о том, что можно приготовить из кабачка. Тот, кто любит этот овощ, знает, что рецептов с его использованием — тысячи. Не будем говорить про кабачки, жаренные в сметане, про кабачковые оладьи и кабачковую икру.

Давайте из великого множества рецептов найдем те, благодаря которым мы перестанем относиться к этому прекрасному и полезному (диетическому, между прочим) овощу с некоторым высокомерием и оценим его по достоинству.