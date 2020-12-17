Дзюба, Шнур и награда чиновнику: самые странные и нелепые вопросы Путину на пресс-конференции

Фото: youtube.com / Россия 24

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина с участием отечественных и зарубежных СМИ состоялась 17 декабря. Во время общения с журналистами были затронуты важные темы, связанные, в частности, с пандемией, социальной поддержкой граждан и планами на будущее. Однако прозвучали и довольно неожиданные вопросы, которые удивили президента и даже насмешили.

Вопрос о Дзюбе

Появление в Сети ролика интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы стало одним из самых обсуждаемых событий прошлого месяца. Видео со звездой отечественного футбола вызвало такой резонанс, что один из вопросов журналистов касался именно этой пикантной истории.

Репортер телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская поинтересовалась у Владимира Путина, смотрел ли он откровенный ролик.

— Я его не смотрел, — сказал глава государства. — А вы, видимо, смотрели?

По мнению президента, влезать в личную жизнь «недостойно нормального общества». В то же время глава государства напомнил, что Артем Дзюба — человек публичный, поэтому и для него, и для других известных людей «это хороший урок».

— Имейте это ввиду, — обратился Путин к знаменитостям.

Путин ответил на вопрос журналистки о скандале с Дзюбой / Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Начинающий журналист Шнуров

На пресс-конференции присутствовал музыкант и генпродюсер RTVi Сергей Шнуров, которого ведущие назвали «начинающим журналистом». Он поинтересовался у Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США и может ли американец рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны Москвы после ухода с поста.

Второй вопрос музыканта касался использования ненормативной лексики в речи русского человека. Глава государства выразил благодарность Шнурову за то, что тот во время пресс-конференции не использовал нецензурные высказывания и предложил заменять мат на слово «редиска». А информацию о российских хакерах Путин назвал провокацией, отметив, что РФ не вмешивалась в выборы США.

Награда чиновнику

Неожиданная просьба прозвучала от представительницы издания «МК в Рязани» Александры Безукладовой. Она, вместо того чтобы задать вопрос, попросила президента присвоить вице-губернатору региона Игорю Грекову звание Героя России за спасение людей на пожаре. Кстати, ранее СМИ сообщали, что он спас лишь одну пожилую женщину.

По словам журналистки, соответствующая просьба была направлена Путину от спасенных Грековым людей, а с самим чиновником данный вопрос не согласовывался.

Речь шла о пожаре на военном складе в Рязанской области в начале октября этого года. За медицинской помощью тогда обратились около 20 граждан, одна женщина позднее скончалась в больнице.

На просьбу Путин дал положительный ответ и пообещал наградить чиновника федеральной наградой.

Греков занимает пост вице-губернатора с 2017 года. Два года назад местные СМИ писали о том, что мужчина спас тонущего ребенка.

«Деградация профессии»

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя «Вечерней Москве» итоги пресс-конференции, заявил о «деградации профессии» журналиста.

— Некоторые вопросы мне показались просто недостойными, чтобы быть озвученными на большую аудиторию. К сожалению, журналистика стала профессией, в которой появилось удивительное количество случайных людей. Это касается не только девушки, задавшей нелепый вопрос о видео с Дзюбой. Замечательный музыкант Шнуров оказался музыкантом более убедительным, чем журналист, — сказал он.

Соловьев также невысоко оценил выступление Безукладовой, в котором она, вместо того чтобы задать вопрос президенту, попросила наградить местного чиновника и попыталась решить проблемы товарища. По мнению телеведущего, «подобные демарши не о журналистике».

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