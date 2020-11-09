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В Бауманке стартовала XV всероссийская выставка «Политехника»
Студенты МГТУ имени Баумана Алина Мелехина и Алексей Мейерханс представили на выставке свой проект — многолучевой интерферометр / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Бауманке стартовала XV всероссийская выставка «Политехника»

Юлия Панова

Наука

В понедельник, 9 ноября, в МГТУ имени Баумана стартовала XV Всероссийская выставка «Политехника». Ее посвятили 190-летию учебного заведения.

В этом году мероприятие впервые прошло в онлайн-формате.

— Обычно у нас каждый год участвует около ста работ, — рассказал начальник отдела координации научно-исследовательской работы студентов и молодежи МГТУ имени Баумана Владимир Шевчун. — В этом году у нас все немного скромнее, несмотря на то, что выставка юбилейная. Около 70 работ для отборочного этапа представили студенты и аспиранты, экспертизу прошли 50 проектов.

Свои проекты участники выставки будут защищать перед жюри, в состав которого вошли научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав и другие специалисты. Соорганизаторами мероприятия выступили представители студенческого научно-технического общества имени Николая Жуковского.

Работы можно было подать в одну из 16 номинаций, среди которых: авиационно-космические, биомедицинские и информационно-телекоммуникационные технологии, экономика и менеджмент, наноинженерия, промышленный дизайн и другие. Кроме того, участники могли собраться в команды до трех человек.

— Конкурсанты заранее вместе с заявкой отправили нам рецензии, видеоролик о своей работе, презентацию и анкеты, — отметил Владимир Шевчун. — Жюри будет оценивать актуальность и практическую значимость тематики, а также оригинальность решений, методов и проведенных экспериментов.

В прошлом году 80 процентов представленных работ были доведены до опытных образцов. К примеру, микроскоп дистанционного зондирования с искусственным интеллектом и подводный робот.

В этом году ребятам из-за дистанционной учебы и режима самоизоляции было чуть сложнее готовиться. Но, несмотря на это, проекты были готовы в срок.

— Мы с одногруппницей Алиной Мелехиной решили разработать многолучевой интерферометр, — рассказал участник выставки, студент Алексей Мейерханс.

Интерферометр — это прибор, с помощью которого можно измерить взаимное увеличение или уменьшение волновых процессов.

— Всем знакомо понятие гравитации, но не каждый знает о гравитационных волнах. Они появляются при слиянии сверхмассивных объектов в космосе. Именно их мы и собираемся изучать с помощью установки, — сказала Алина Мелехина.

По мнению студентов, исследование гравитационных волн — одно из самых перспективных направлений современной науки.

— За обнаружение первых гравитационных волн в 2017 го ду была вручена Нобелевская премия по физике. Возможно, и мы с помощью интерферометра обнаружим что-то ранее не изученное, — добавил Алексей Мейерханс.

А магистрант второго курса кафедры лазерных и оптикоэлектронных систем Юрий Просовский представил технологию создания тонкопленочных оптических покрытий с ультранизким показателем преломления. Они могут помочь минимизировать энергетические потери оптикоэлектронных приборов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Наконечный, заместитель председателя Российского профсоюза студентов:

— Такие конференции, конкурсы и выставки — очень полезны для молодых специалистов. Часто на них можно познакомиться не только с представителями научного сообщества, но и с потенциальными работодателями. Кроме того, на такие встречи часто приходят и люди из сферы бизнеса. Так что у студента есть возможность не только получить опыт, но и презентовать свою идею и найти полезные связи для сотрудничества.

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