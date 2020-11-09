Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 9 ноября.

— Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение, — сказал Воробьев во время заседания областного правительства.

Трансляцию встречи вел телеканал «360».

Ранее губернатор Московской области сообщил, что с 11 ноября в регионе будут введены новые ограничительные меры по коронавирусу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций. При этом Собянин отметил, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

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