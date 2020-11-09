Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение

Виктория Родимкина

Образование

Студентов вузов и колледжей Московской области переводят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 9 ноября.

— Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение, — сказал Воробьев во время заседания областного правительства.

Трансляцию встречи вел телеканал «360».

Ранее губернатор Московской области сообщил, что с 11 ноября в регионе будут введены новые ограничительные меры по коронавирусу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций. При этом Собянин отметил, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист рассказал, когда в России закончится рост случаев COVID-19

дистанционная форма обучениястуденты колледжейкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Все мнения
О проекте