Новые ограничительные меры введут в Подмосковье с 11 ноября

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Подмосковья с 11 ноября введут новые ограничительные меры на фоне коронавируса для людей старше 65 лет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 9 ноября.

— Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения, — сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что для пожилых людей необходимо обеспечить более высокий уровень защиты, так как им «категорически нельзя болеть».

Так, по его словам, со среды социальные карты пожилых людей, проживающих в регионе, могут заблокировать.

— С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома, — добавил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций. При этом Собянин отметил, что власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры.

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