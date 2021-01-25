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Долетим с ветерком: власти Москвы нацелены в ближайшие пять лет начать эксплуатировать парящие беспилотные дроны-такси
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на пассажирском сиденье летающего такси, которое проходит тестирование на Малой арене спортивного комплекса «Лужники» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Долетим с ветерком: власти Москвы нацелены в ближайшие пять лет начать эксплуатировать парящие беспилотные дроны-такси

Марьяна Шевцова

Наука

В понедельник, 25 января, на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» стартовали масштабные испытания летающего такси. «Вечерняя Москва» узнала о возможностях автомобиля.

Летающее такси — это разработка компании — участника Московского инновационного кластера. Беспилотник может доставлять двух пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров.

— Мы очень рады запуску этого проекта и надеемся, что площадка «Лужников» поможет протестировать устройство для дальнейшей сертификации и выхода в серийное производство, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По своим габаритам летательный аппарат сопоставим с размерами автомобиля — 5 метров в длину и 1,6 метра в ширину. Уже сейчас он может взлетать на высоту 150 метров и находиться в воздухе 30 минут.

Важная особенность этого устройства, по словам разработчика Александра Атаманова, в том, что взлет такси происходит вертикально.

— Дрон может подняться в воздух с любого обычного парковочного места для автомобиля и также приземлиться туда, — пояснил он.

Что касается шумовых характеристик, то после завершения всех испытаний и доработок устройство будет в сто раз тише вертолета.

— То есть на высоте в 150 метров машину с земли вообще не будет слышно, — уточнил разработчик.

Создатели летающего такси пока что не планируют продавать такие автомобили.

— Мы хотим, чтобы наша разработка была доступна каждому, поэтому заказать такой дрон сможет любой человек, воспользовавшись услугой через специальный сервис, — добавил Атаманов.

Планируется, что стоимость такой услуги будет в несколько раз дешевле, чем обычное такси — за счет скорости пере движения по воздуху 200 километров в час и отсутствия пробок.

Еще одно преимущество — экологичность. Автомобиль работает исключительно от электричества без использования топлива. Продумана и система безопасности. У аэро такси закрытые пропеллеры, цельная капсула для пассажиров, которая защищает от ударов, цифровая система, которая видит препятствия и облетает их. А в случае аварии выпускается баллистический парашют, который опускает машину на землю.

Параллельно с тестированием совместно с правительством Москвы компания прорабатывает юридические вопросы внедрения летающего такси в городскую жизнь.

— Сейчас многие мегаполисы мира тестируют аналогичные летательные аппараты. Мы не хотим отставать, — подчеркнул Алексей Фурсин. — Нужно отдельно работать над законодательной частью, а также над созданием программного обеспечения, которое будет отвечать за полеты таких аппаратов.

По прогнозам мировых экспертов, первый этап внедрения летающих дронов-такси произойдет в 2025 году. Москва тоже нацелена запустить первые летающие машины к этому сроку.

— В ежедневном же режиме появление аэротакси займет около 10 лет, — считает старший вице-президент фонда «Сколково» Кирилл Каем. — Запуск такого перспективного проекта связан еще и с перестройкой городской инфраструктуры. Нужно разработать маршруты передвижения, создать взлетно-посадочные площадки и места для подзарядки.

Кирилл Каев также отметил, что есть большая вероятность появления парковочных мест для летающих автомобилей не на земле, а на крышах зданий.

— Это значит, что будет меняться и строительная политика, — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. И речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность проводить тестирование высокотехнологичных решений на подходящих для этого площадках.

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