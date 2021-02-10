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Московский школьник-инженер спроектировал робота
Ученик школы № 1234 Арсений Миронов увлекается робототехникой. Пятнадцатилетний инженер занял первое место на международной олимпиаде, в которой участвовали 520 талантливых изобретателей со всего мира / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московский школьник-инженер спроектировал робота

Виктория Филатова

Наука

Ученик школы № 1234 Арсений Миронов занял первое место на Международной олимпиаде по робототехнике IRO-2020. Он спроектировал робота-собаку, который может бесконтактно доставлять лекарства пациентам в больнице.

Пятнадцатилетний инженер Арсений Миронов учится в восьмом классе. Он побеждает на международных олимпиадах уже не в первый раз. Год назад школьник взял третье место, а в этом году стал лучшим среди 520 участников из стран, которые считаются лидерами в робототехнике: Южной Кореи, Китая и Малайзии.

— В этот раз темой олимпиады стала медицина, — рассказывает Арсений. — Мой проект, робот-собака Alpha, действительно может облегчить работу медикам. Возможно, поэтому его удостоили почетного первого места.

Обычно на технических олимпиадах участники выступают командами, потому что над роботом работают, как правило, несколько человек — разработчики и сборщики. Арсений же всегда все делает сам. Так, на создание «Альфы» он потратил около полугода, причем большую часть этого времени заняло получение новых знаний.

— Проекты вроде моего довольно сложные, ими занимаются команды в крупнейших IT-корпорациях, — рассказывает Арсений. — Поэтому мне пришлось серьезно подготовиться, чтобы представить «Альфу» достойно.

Готовился восьмиклассник с помощью интернета, анализируя опыт своих коллег. Кроме того, ему помогали советами преподаватели из Дворца пионеров, где мальчик занимается робототехникой.

— Вообще я многое изучаю самостоятельно, — объясняет школьник. — К счастью, сегодня вся информация доступна и находится в открытом доступе. Так что самое главное — суметь ее грамотно структурировать.

«Альфа» Арсения очень напоминает знаменитого робота«пса» Spot от Boston Dynamics, которого на днях приобрела крупнейшая российская технологическая компания, для того чтобы «наладить взаимодействие искусственного интеллекта и человека».

— Конечно, моему Alpha до Spot еще очень далеко, — объясняет Арсений Миронов. — Но я и занимался «Альфой» всего лишь в течение нескольких месяцев, в то время как Spot разрабатывался 16 лет.

Впрочем, и за это короткое время восьмикласснику удалось оснастить своего робота такими комплектующими, которых нет даже у Spot.

— Я внедрил в платформу голосового ассистента, — рассказывает Арсений Миронов. — Он дает обратную связь владельцу робота. Например, если механический пес застрянет или сломается, ассистент тут же мне об этом расскажет.

К слову, застрять у «Альфы» не так много шансов — ее преимущество перед колесными роботами заключается в том, что она легко справляется даже с очень сложными участками пути вроде лестниц или упавших деревьев. Это дает возможность использовать механическую собаку, которую создал Арсений, не только в медицине. Она сможет работать и в разведывательных или спасательных операциях, в техногенных зонах, на складах, производстве и в стерильных камерах.

— Это платформа, которую можно укомплектовать дополнительными функциями и настроить для выполнения определенной задачи, — поясняет юный инженер.

Сейчас Арсений продолжает дорабатывать свой проект и мечтает найти инвестора, который бы помог поставить производство Alpha на поток. Это обошлось бы российским компаниям в разы дешевле Spot или других его зарубежных аналогов.

ТОП — 3

Изобретения столичных школьников

— Уникальный метаматериал, который делает предметы невидимыми для радиолокаторов.

— Перчатка-поводырь с датчиками расстояния и звука, которая помогает ориентироваться в пространстве.

— Точная антенна, которая помогает обнаружить потерявшихся в лесу или городе людей.

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