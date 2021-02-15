Пуля больше не дура

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Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в современное оружие технологий искусственного интеллекта. Об этом, выступая на оперативно-мобилизационном сборе с высшим командным составом военного ведомства страны, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Есть ли уже в Российской армии думающие танки и умные боеприпасы?

Стремительно меняющийся мир вынуждает постоянно искать ответы на все новые вызовы безопасности нашего народа и нашего государства. Геополитические конкуренты вновь, как в годы холодной войны, стали превращаться из «вероятных партнеров» в «вероятных противников». Коллективный Запад сделал ставку на «сдерживание» России, а по сути — на ее удушение. Но на страже независимости страны и безопасности нашего народа стоят российские Вооруженные силы — современные, высокомобильные и с высокотехнологичным оружием.

В боевой учебе войск все шире используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

«Стрелец»-молодец

Искусственный интеллект (ИИ) в нашей армии — это не что-то фантастическое, летающее импульсами среди бороздящих космическое пространство спутников-шпионов. Его сегодня держит в руках на учениях каждый российский командир мотострелкового взвода. Называется прикладной образец ИИ комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». На пульте этого персонального командирского компьютера лейтенант видит на фоне электронной карты местности (ЭКМ) местоположение каждого из своих солдат. Экипировка «Ратник» каждого бойца напичкана электроникой: по сути в современном бою военнослужащий стал первоначальной боевой информационной единицей.

Управление подразделением при этом все больше напоминает компьютерную игру, а информация и скорость ее передачи становятся важнейшими составляющими боя. В атаку взводный теперь может поднимать бойцов не громким криком, а дистанционно управляя действиями подчиненных передачей команд и через речевую связь, и сообщением в цифровом виде. Противник может выставить на передовой хоть сотню высокотехнологичных разведывательных комплексов, но понять, что означает цифра, к примеру, «18», не сможет. А каждый наш солдат приказ поймет и выполнит его.

Универсальный КРУС, сопряженный с системами спутниковой и автономной навигации, обеспечивает дальность связи между военнослужащими до полутора километров. Он предназначен для автоматизированного управления подразделениями и оружием, информационного обеспечения принимаемых командиром решений. Эффективное использование средств огневого поражения — артиллерии и ударной авиации — достигается точным определением с помощью «Стрельца-М» координат целей, получением цифровых фотографий и «накладкой» их на ЭКМ. Мало того, КРУС в руках командира взвода ведет мониторинг состояния его бойцов и, в случае необходимости, автоматизированный поиск раненых.

Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец-М» прошел обкатку реальным боем в Сирии. Это с его помощью разведчики наших Сил специальных операций (ССО) находили объекты террористов и выдавали точное целеуказание летчикам. После разгрома основных сил бандформирований в Сирийской Арабской Республике глава Пентагона при Трампе Марк Эспер сравнил ситуацию с применением Россией ИИ в военных целях с той, которая сложилась в 1957 году после запуска СССР первого искусственного спутника Земли. «Страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед, — сказал он, выступая на конференции по ИИ в Вашингтоне. — Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий». Не ошибся.

Оперативно-тактическое звено

«Стрелец-М» — первичное звено ИИ военного назначения. Его задача — получение информации и обмен боевыми данными с вышестоящим звеном управления. Следующий уровень — автоматизированные системы управления войсками (АСУВ). Они есть во всех видах и родах российских войск. Оперативно-тактическое и тактическое управление осуществляют комплексы Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Например, в Сухопутных войсках это «Созвездие-М2», в Воздушно-десантных — «Андромеда-Д». ВАСУВ интегрированы вооружения и военная техника, поэтому каждый танк и самолет — на контроле как в мирное, так и в военное время. Вся информация по защищенным каналам связи передается в центры управления АСУВ. В обратном направлении идут данные для выполнения учебных или боевых задач.

С 8 по 11 февраля 2021 года на территории сразу трех областей — Ивановской, Костромской и Ярославской — прошло масштабное учение ВДВ. После приведения в высшие степени готовности парашютно-десантный и артиллерийский полки совершили многокилометровые марши в указанные районы, где приступили к отработке учебных вопросов. В ходе маневров была создана характерная для современных боевых действий сложная, быстро меняющаяся обстановка.

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, при сборе и обработке данных с полей учебных боев, оценке обстановки, выработке решений и постановке боевых задач была широко применена автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д». Она позволяет охватить все звенья управления Воздушно-десантных войск, от командования ВДВ до каждой боевой машины десанта и каждого отдельного военнослужащего. С помощью ИИ «супостат» был разгромлен десантниками наголову.

Мозг армии

В 2014 году в Вооруженных силах России появилась первая в мире единая система управления всеми воинскими подразделениями. Она реализована в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Российской Федерации. Эта мощнейшая АСУВ с помощью закрытых каналов радио- и спутниковой связи создает единое информационное поле, которое обеспечивает непрерывный обмен информацией между командными пунктами и штабами. Также в нее интегрированы средства разведки, в том числе космические спутники и беспилотные летательные аппараты.

На Фрунзенскую набережную в Москве сводятся колоссальные информационные потоки, позволяющие в реальном времени полностью обеспечивать управление военной организацией государства и реагировать на кризисные ситуации в стране и мире. Разнообразную информацию — от действий на учениях каждого солдата до сложнейших алгоритмов работы дежурных сил на командных пунктах соединений Ракетных войск стратегического назначения — в режиме реального времени обрабатывает и анализирует АСУВ. Она сводит воедино все данные, по которым высшим командованием принимаются решения. Военные успехи в Сирии, четкие действия войск на стратегических учениях показывают, что решения, принимаемые на основе обработанных искусственным интеллектом массивов информации, принимаются обоснованно верные.

…На одном из заседаний Общественного совета при Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что компьютерные мощности Национального центра управления обороной РФ более чем в 3 раза превышают аналогичные способности Пентагона, а общий объем хранимой в НЦУО информации превышает американский в 19,6 раза. При этом поступающая в «мозг» нашей армии информация обрабатывается со скоростью чтения 50 Российских государственных библиотек (столичная Ленинка) в секунду.

Умные снаряды

Помимо систем управления войсками, технологии искусственного интеллекта все шире применяются в новых образцах боевой техники. Например, при создании многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57, уже серийно выпускаемого Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в госкорпорацию Ростех), конструкторы обеспечили летчику наиболее оптимальные условия для боевой работы.

На Су-57 комплексирование информации и интеллектуальная поддержка фактически создали систему «человек — машина», в которой достигнута максимальная автоматизация «рутинных» процессов пилотирования и боевого применения. Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может не заниматься пилотированием, а осуществлять только поиск и атаку целей. Причем и эти процессы в достаточной степени автоматизированы.

Да что самолеты! Специалисты Ростеха уже разработали боеприпасы с искусственным интеллектом, которые могут достигать цели, невзирая ни на что. Об этом недавно заявил индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

— Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя, — цитирует его слова пресс-служба Ростеха. — Одна из ключевых задач разработчиков — сделать умную начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех.

Новая разработка с ИИ предназначена для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений. Так, возможно, скоро и пулю научат «думать».

А вдоль дороги роботы с пулеметами стоят…

Когда не в кино, а на полях сражений смогут сойтись для переработки тонн металла и пластика в утильсырье дивизии боевых роботов? Очевидно, не скоро, а то и никогда.

Прежде надо решить целый комплекс и технических, и этических проблем. Автоматика, оснащенная ИИ, способна уничтожить людей мгновенно. Но пока что не все с этим гладко. Испытывая автоматическую систему распознавания и захвата цели, американцы потеряли своих военнослужащих в Ираке. Робот принял их за врагов и убил за секунду. А в 2012 году на испытательном полигоне в Оклахоме «взбесившийся» робот расстрелял своих же разработчиков. Нельзя отдавать решение о жизни или смерти железяке, его должен принимать человек.

Что почем

И все же стремительное развитие технологий искусственного интеллекта для военного дела происходит во всем мире. Министерство обороны США в прошлом году вело около 600 проектов с применением ИИ. Инвестиции Пентагона в такие проекты выросли с 600 млн долларов в 2016 году до 2,5 миллиарда в 2021 финансовом году.

Данных о стоимости разработок ИИ для боевого применения в нашей стране нет. Понятно: суперсекретно. Но 11 февраля 2021 года министр обороны России в 2001–2007 годах, а ныне спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов впервые назвал примерную стоимость разработки новейших видов российского оружия — гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет» и подводного ядерного беспилотника «Посейдон». По его словам, в течение 10 лет на эти разработки выделялось примерно по 10–20 миллиардов рублей. С большой долей вероятности можно предположить, что значимая часть этой суммы была потрачена на системы искусственного интеллекта.—

гиперзвуковой боевой блок «Авангард» / Фото: Youtube / Новости на Первом Канале

КАК У НИХ

Ученые Астонского университета в Великобритании получили грант в размере 3,5 миллиона евро от программы Европейской комиссии по будущим и новым технологиям на эксперименты по физическому интегрированию в микрочипы искусственного интеллекта стволовых клеток мозга человека. Цель состоит в том, чтобы раздвинуть границы того, что может делать ИИ, заимствуя часть обрабатывающих возможностей человеческого мозга.

В проекте Neu-ChiP исследователи разместят на микрочипах целые сети стволовых клеток. Возможно, это придаст ИИ «пластичность» человеческого мозга, который может быстро адаптироваться к новой информации, и приведет к смене парадигмы в технологии машинного обучения.

ЦИТАТА

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, генерал армии:

— В прошлом году мы выполнили поручение Верховного Главнокомандующего: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1 процента. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил России.

РЕПЛИКА

Отдельные «терминаторы» не работают

Алексей Леонков, военный эксперт:

— В военной сфере мы не отстаем, а опережаем все промышленно развитые страны в разработках и практическом применении технологий искусственного интеллекта. Да, и у американцев тоже есть центры управления с компьютерами и операторами. Но отличие наших Автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) от американских систем с искусственным интеллектом в том, что российские военные смогли достроить систему, работающую на всех уровнях иерархии военного управления — от тактического звена до звена стратегического. Российские АСУВ — это уже работающие системы.

Их внедрение в виды и рода войск началось с 2005 года. К нашим АСУВ подключаются не только подразделения армии и флота, все виды вооружения и военной техники, но и центры МЧС, предприятия ВПК и службы транспортной логистики. Все, что работает на оборону.

Американцы же пытаются создать «терминатора» — железного «универсального солдата», автономную боевую машину, которая должна самостоятельно оценивать обстановку и в зависимости от нее, а не от человека, применять оружие. Но то, что у них хорошо работает в теории, в реальных боевых действиях оказывается нежизнеспособным. В Сирии «возились» с террористами несколько лет, результат — пшик. Наши прилетели и разбомбили всю инфраструктуру боевиков. Потому что в России создана целостная система боевого управления, а не отдельные ее элементы-«терминаторы».

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