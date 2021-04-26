Победу принесли продуманная тактика боя и сплоченность

Ученики 10-го IT-класса школы № 627 (слева направо) Тимофей Галкин, Семен Дубков, Марат Галявов и Софья Новикова держат в руках дрон, который учатся собирать на уроках. Благодаря знаниям, полученным на занятиях, их команда победила на чемпионате по авиаробототехнике и машинному зрению / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ученики московской школы № 627 стали победителями чемпионата международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению RoboMaster Youth. 26 апреля «Вечерняя Москва» встретилась с командой.

Софья Новикова, Тимофей Галкин, Семен Дубков, Марат Галявов и Святослав Затулко — ученики 10-го IT-класса московской школы № 627. На чемпионат, который проходил в образовательном комплексе «Техноград», они попали случайно. Классный руководитель предложил ребятам поучаствовать, и самые смелые решили проверить свои силы и знания.

— Конкурс состоял в том, что мы сначала учились собирать роботов и программировать их на различные действия. А главным испытанием стала битва, где наш робот должен был противостоять другому, делая выстрелы гелевыми шариками и попадая в определенные точки на другом роботе и на их головной базе, — рассказал Тимофей Галкин.

Соперники были серьезными, но, по словам школьников, все допустили одну и ту же ошибку.

— Мы внимательно наблюдали за тем, как действуют другие команды. Они в основном атаковали базу, что не приводило к успеху, — уточнил Тимофей. — Мы же решили сделать наоборот.

Кроме того, ребята бросили силы на добычу специальных рун — рисунков, которые нужно было сканировать. Они добавляли бонусов во время боя.

— А еще мы использовали свой язык, придумали обозначения для разных действий, чтобы противники не знали о наших планах, — поделился Марат Галявов.

Например, слово «бронепоезд» означало, что противники решили атаковать базу и воинам нужно встать на защиту, а «от винта» — квадрокоптер соперников поднялся в воздух и начал атаковать базу.

— Здорово, что мы понимали друг друга с полуслова. Думаю, это во многом помогло нам одержать победу, — добавила Софья Новикова.

А вот Семен Дубков считает, что выиграть им помогли знания, полученные во время обучения в IТ-классе.

— На уроках мы учимся программированию, робототехнике, работе в команде — все это нам пригодилось на чемпионате, — сказал он.

Информационно-технологический профиль, по мнению участников команды, один из самых перспективных в современном мире. Поэтому они выбрали именно это направление обучения. Например, Софья планирует стать специалистом по информационной безопасности, Тимофей думает связать свою профессию с робототехникой, Семен, Марат и Святослав пока точно не определились, но совершенно точно их выбор будет связан с IТ.

— Обучение в этом профильном классе, хоть мы и учимся меньше года, даже изменило образ моего мышления, — поделился Семен. — Я стал больше думать логически и глубже начал изучать именно информатику, хотя изначально больше интересовался математикой.

Теперь ребятам предстоит отправиться на международный чемпионат в Китае — соревнования должны пройти в августе. А пока у команды есть время на подготовку.

— Нам сказали, что будут организованы курсы, на которых мы сможем научиться чему-то новому в области технологий и робототехники, — уточнила Софья.

Поможет подготовиться и школа. На специальном IТ-полигоне ребята вместе с педагогами будут тренироваться, чтобы у соперников не было никаких шансов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Роботы давно используются не только в промышленности и производстве, но и в повседневной жизни. Неудивительно, что основы робототехники подрастающее поколение осваивает с начальных классов школы — и в этом им помогают детские технопарки Москвы. Сегодня 11 из 18 детских технопарков работают с различными программами в направлении робототехники.

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