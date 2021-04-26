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Проект «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech

Полина Долганова

Город

Флагманский проект «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участникам трека в сфере строительных технологий удалось привлечь инвестиций на сумму более 117 миллионов рублей.

Отмечается, что за десять недель программы участники провели 150 консультаций с экспертами, состоялось порядка 300 индивидуальных встреч с трекерами и 26 индивидуальных встреч с представителями компании «Северсталь».

В пресс-службе уточнили, что проекты выпускников в треке представлены по девяти направлениям — от IT-решения для автоматизации инжиниринговых процессов до экотехнологии.

Право запустить оплачиваемые пилоты на партнерских площадках трека пока получили три стартапа, сообщили в ведомстве.

«Московский акселератор» — это проект правительства Москвы, который направлен на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях.

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