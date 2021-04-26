Более 70 процентов российского экспорта телекоммуникационной техники приходится на столицу

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В прошлом году Москва поставила за рубеж телекоммуникационное оборудование на сумму около 270 миллионов долларов США, это составляет более 70 процентов российского экспорта этой продукции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 26 апреля.

По его словам, в прошлом году поставки столичных товаров осуществлялись по 11 новым направлениям. Объем производства коммуникационного оборудования города за 2020 год составил около 614 миллионов долларов.

— Всего Москва экспортировала в прошлом году данной продукции на 270 миллионов долларов США. Это 73 процента в структуре общероссийского экспорта. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира, — сказал заммэра.

Владимир Ефимов уточнил, что общая сумма экспорта в страны Европы, Юго-Восточной Азии и Африки составила более 1 миллиона долларов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что столица экспортирует аппаратуру приема, преобразования и передачи информации, телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, базовые станции и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что экспорт агропромышленной продукции столицы в Канаду, США и Мексику вырос на 7,5 процента.

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