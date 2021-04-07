Экспорт агропромышленной продукции столицы в Канаду, США и Мексику вырос на 7,5 процента

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Продукцию агропромышленного комплекса на сумму 49,85 миллиона долларов экспортировала Москва в США, Мексику и Канаду в 2020 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 апреля.

— Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока. Главным импортером московской продукции в регионе стали США, объем экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил 35,33 миллиона долларов, — поделился деталями заммэра.

Объем поставок столичного мороженого в США за 2020 год стал почти в четыре раза больше — сумма составила 8,23 миллиона долларов. Экспорт мучных кондитерских изделий вырос на 43,3 процента, а рыбных консервов — на 15,3 процента. Мексика в 2020 году импортировала агропромышленную продукцию, произведенную в Москве, на сумму 9,8 миллиона долларов, а Канада — на 4,72 миллиона долларов, привел цифры глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Мороженое стало своеобразной визитной карточкой Москвы в торговле с Канадой — почти половину всего экспорта занимает именно оно, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о росте объема экспорта молочной продукции столичных предприятий на треть.

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