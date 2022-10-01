«Мексиканские страсти»: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2022 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Второй осенний месяц может привнести что-то новое в жизнь каждого представителя зодиакального круга, в том числе и изменения на любовном фронте. Что приготовили звезды, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Для Овнов октябрь пройдет под знаком любви и отношений. Готовьтесь отложить все насущные дела в сторону и отвлечься от планирования карьеры. Стройте самые смелые планы и не стесняйтесь проявлять инициативу в амурных вопросах.

Телец

Судьбоносное событие в любви случится у Тельцов в октябре. Вы имеете все шансы встретить очень важного человека или продвинуться в уже имеющихся отношениях. Не упускайте момент и воплотите свои давние желания в жизнь.

Близнецы

Будьте осторожны в делах любовных. В октябре вы можете потерять голову от мимолетного знакомства. Постарайтесь думать не сердцем, а разумом, взвесив все за и против касательно кратковременного романа. Звезды не рекомендуют Близнецам бросаться в омут с головой.

Рак

Любовные отношения Раков требуют тщательной проработки. Если хотите укрепить свой союз, не прячьте голову в песок и постарайтесь решить возникшие в паре недоразумения. В данном случае вам не стоит замалчивать проблемы.

Лев

Сейчас ваши отношения на личном фронте напоминают настоящие мексиканские страсти. Держите себя в руках и не провоцируйте конфликты с традиционным битьем посуды. Обсудите со второй половинкой возникшие проблемы и постарайтесь найти компромисс, который всех устроит.

Дева

Проявляйте инициативу в личных отношениях, и будет вам счастье. Пригласите понравившегося человека на романтическое свидание или устройте ужин при свечах (при наличии второй половинки). Сейчас именно от вас ждут приятных жестов, поэтому не пасуйте и демонстрируйте свои эмоции более заметно.

Весы

В октябре Весам придется взять на себя часть забот о второй половинке. Сейчас близкий человек погружен в рабочие дела и внутренние переживания, поэтому вам самое время показать себя надежным партнером. Проявляйте заботу, интересуйтесь внутренним миром второй половинки и через время получите приятную отдачу.

Скорпион

Будьте осмотрительными в амурных делах и не рубите с плеча. Не исключено, что вас могут пытаться ввести в заблуждение обманными речами. Прислушивайтесь к своей интуиции и постарайтесь не идти на поводу у эмоций. Если это действительно ваше счастье, оно непременно вернется.

Стрелец

Признайтесь, что хотели бы изменить свой статус и найти себе надежного спутника жизни. В октябре 2022 года появится шанс реализовать эту возможность, если откажетесь от шутливого тона и сделаете первый шаг навстречу счастью.

Козерог

Ваши любовные отношения ожидают серьезные и очень приятные повороты. Ждите ответственных заявлений от второй половинки — вплоть до предложения руки и сердца. Если вы готовы изменить свой статус, не изводите себя сомнениями и начинайте строить планы.

Водолей

Не исключено, что в октябре 2022 года некоторые ваши романтические иллюзии будут разрушены. Старайтесь не воспринимать происходящее слишком трагично, ведь судьба подготовила вам что-то более серьезное и постоянное. Скоро вы поймете, что все случилось правильно.

Рыбы

Постарайтесь не ставить любимого человека перед сложным выбором. Не стоит испытывать вторую половинку, как и свои отношения. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь найти решение, которое устроит обе стороны. Оно обязательно отыщется.