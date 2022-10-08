Воспитать людьми: секреты большой семьи Козловых

Семья Козловых: (снизу вверх, слева направо) Федя; Вова, Арина — дети старшей Маши, которая держит на руках дочь Василису; прабабушка Лариса Всеволодовна, Елена Козлова с 14-летним Ваней, Аня, Максим Козлов с внучкой Агнией на руках / Фото: Из личного архива семьи Козловых

В большой семье Максима и Елены Козловых растут четверо детей. Пара поделилась с читателями «Вечерней Москвы» своими взглядами на жизнь и воспитание подрастающего поколения.

Как известно, работа мамы — одна из самых непростых. А уж если речь идет о многодетной маме, груз забот можно смело умножать на количество подрастающих членов семьи. Многодетных семей в Москве много — свыше 137 тысяч. С одной из них — семьей Максима и Елены Козловых — мы встретились во дворе их дома.

Сегодня глава семьи работает в школе учителем математики, а мама преподает русский язык, литературу и историю иностранцам в учебном заведении онлайн. Такой формат, признается Елена, очень удобен для женщины, которая должна уделять внимание не только работе, но и многочисленным домочадцам.

История любви Елены и Максима похожа на сценарий романтического фильма. Их встреча произошла намного раньше их знакомства. Елена, будучи студенткой, преподавала хореографию в школе. Как-то поздороваться со своими бывшими учителями забежал Максим. Девушка, едва взглянув на него, убежала на начинающийся урок. Через несколько лет они случайно встретились вновь, когда Елена уже преподавала историю, а Максим пришел работать в школу учителем математики. С тех пор молодые люди не расставались.

В счастливом браке родились две девочки и два мальчика, которых Елена и Максим стараются воспитывать в православных традициях.

Старшая Машенька уже сама стала мамой четверых детишек. А сейчас она ждет пятого ребенка. С помощью городской программы Мария открыла свой детский сад и продолжает личностный рост, заочно получая образование по профессии дизайнер.

— Все афиши, пригласительные билеты для храма, который посещает семья, оформляет Маша, — рассказывает Елена. — Людям очень полюбился ее стиль, и когда батюшка замечает, что афишу создал кто-то другой, просит Марию доделать работу.

Второй дочке — Ане — исполнилось 20 лет. Она с красным дипломом окончила музыкальное хоровое училище Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и поступила в консерваторию в Санкт-Петербурге на факультет древней музыки. Ей предстоит серьезная научная работа — расшифровка текстов древних рукописей и изучение традиций церковного пения.

— Наши дочки окончили музыкальную школу и добились больших успехов в хоровом пении и по классу скрипки, — видно, что Максим искренне гордится своими девчонками.

Не отстают от сестер и младшие братья. Старшему из них — Ване — 14 лет.

— Он у нас гений. За что бы ни брался, все у него хорошо получается, — улыбается Елена. — Ваня пошел в школу со второго класса. Когда он успешно сдал тест по программе первого класса, мы поняли, что нельзя его «тормозить», а нужно помогать развиваться.

Сейчас мальчик уже преподает фольклор, что очень нравится его ученикам. Он так же, как и сестры, окончил музыкальную школу и прекрасно владеет балалайкой.

— Однажды, услышав выступление Вани в храме, один малыш заставил родителей купить балалайку, — рассказывает Елена.

С будущей профессией Ваня пока еще не определился. Не исключено, что мальчик отдаст предпочтение кино или музыке. Ведь свободное от занятий в школе время он любит проводить за изучением создания кинематографа.

А вот младший ребенок в семье Козловых — Федя — со своей будущей профессией, похоже, определился. Определенную роль в выборе, видимо, сыграли гены — дедушка ребят был полковником авиации.

— Федя у нас будущий летчик, — смеется Максим. — Он занимается прыжками на батуте, тренирует вестибулярный аппарат, учит с трудом дающийся английский язык, а год назад окончил летную школу для детей, где научился пилотировать, взлетать и сажать самолет. Когда мы летим на отдых, он комментирует каждое движение и звук лайнера.

В семье Елены и Максима каждый ребенок — яркая личность, все они очень привязаны друг к другу.

— Мы все — единомышленники, — подчеркивает Елена. — Нет такого понятия, что каждый сам за себя. Мы вместе путешествуем, ходим в походы на байдарках. Я искренне не понимаю размышления некоторых современных мам о том, что «хочется отдохнуть от детей». Да, физическая усталость бывает, но у меня ни разу даже мысли такой не было.

— Наша семья чтит свою историю. Мы ежегодно участвуем в акции «Бессмертный полк». А с портретами бабушек и дедушек знакомы все, кто приходит к нам в гости. Мы много о них рассказываем детям, — отмечают супруги. — Нам кажется, что именно история семьи является той отправной точкой, которая дает возможность воспитать хорошего человека.