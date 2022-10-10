«Теория вероятности»: математик раскрыл стратегию для победы в азартных играх

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Как правило, у любителей азартных игр имеются различные стратегии, которые основаны на теории вероятности. О самых популярных способах выиграть в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат физико-математических наук кафедры дифференциальной геометрии и приложений МГУ имени М. В. Ломоносова Глеб Носовский.

По словам эксперта, игроки, пользующиеся теорией вероятности, всегда оставались в плюсе и никогда не уходили из игорного заведения с пустыми карманами.

— Известны случаи, когда люди вычисляли масти карт, которые могли оставаться в колоде и не быть перетасованными. Дело в том, что при тасовании не все карты полностью меняют свое местоположение и в любой колоде даже после тщательной «рокировки» сохраняются следы исходного порядка. И человеку, который хорошо уже знает игру, не составляет особого труда вычислить, какие карты у противников, а какие остались в колоде. Тем самым такие игроки увеличивали свои шансы на выигрыш в десятки, а то и в сотни раз, — поделился математик.

По мнению специалиста, теория вероятности работает не только на картах, но и при игре в шахматы, лото и иные азартные игры.

— В науке существуют отдельные теории об играх. Например, существует теорема, которая утверждает, что шахматы имеют оптимальную стратегию, конечно, она очень сложная, ее невозможно все время держать в голове, но если наловчиться и использовать эти теории, вполне возможно одержать победу, — отметил специалист.

Для того чтобы выработать такие способности, нужно иметь хоть какие-то представления о математических формулах и тренировать интуицию, отметил Носовский.

— Например, человек, играющий на протяжении 20 лет, у него вырабатываются такие навыки, и в среднем он начинает чаще выигрывать, чем терпеть фиаско. Например, японцы очень азартны, и у них как раз выработалась эта чуйка, я видел, как это применяется вживую, когда жил в Токио. Они пользуются статистическими наработками, которые наработаны за годы игр, — рассказал эксперт.

Также Носовский привел пример успеха испанского ученого-математика, которому удалось победить казино.

— Гонсало Гарсия-Пелайо на протяжении многих лет изучал работу казино и пытался выработать стратегию. Он ходил в игорные заведения вместе с детьми, играл и фиксировал все ошибки, вычислял все слабые места заведения. И с приобретенными знаниями начал делать ставки. После чего начался черед его громких побед, и вскоре его просто не стали впускать в казино, — напомнил математик.

Эксперт добавил, что развить в себе такие навыки может каждый, кто хоть немного разбирается в точных науках.