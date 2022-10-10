«Хорошо, что я была в перчатках»: самые жуткие находки сотрудников клининга при уборке квартир

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жизнь в ритме большого города так изматывает, что порой не остается времени даже на элементарную уборку квартиры. Именно по этой причине клининговые компании так популярны в мегаполисах. Однако мало кто представляет себе, с какими «сюрпризами» порой сталкиваются сотрудники этих фирм, наводя порядок в чужих квартирах. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителем этой индустрии и узнала, сколько неприятных неожиданностей может подстерегать в обычных на первый взгляд жилищах.

Сотрудница одной из столичных клининговых компаний Ольга Малашкова рассказала жуткие случаи из своей практики работы в индустрии «чистоты».

Однажды в их компанию обратилась пара, которая указала в анкете, что им срочно нужна генеральная уборка.

— На первый взгляд это была вполне обычная квартира в районе Ховрино. С красивой мебелью, даже дизайнерским ремонтом. Хозяева — молодые бизнесмены и, судя по всему, особо не любят заморачиваться с уборкой. Однако, когда я взялась за работу и оценила объемы, сложилось впечатление, что они десять лет не убирали и не мыли ничего в своем доме.

Пыль, по словам Ольги, была абсолютно везде.

— Описать эту квартиру без мата просто невозможно, — продолжила собеседница «ВМ». — Никогда не забуду чудовищный момент, когда после влажной уборки я решила почистить мебель и обнаружила, что из щели между половинками дивана торчит непонятный кусок прозрачного резинового предмета.

Когда Ольга вытащила его, то с ужасом поняла, что держит в руке несколько использованных средств контрацепции:

— Как хорошо, что я была в перчатках. У меня возник рвотный рефлекс. В такие моменты сложно сдерживать себя и оставаться профессионалом. Никогда раньше я не испытывала такого омерзения. Руководство в курсе, что нам часто попадаются очень захламленные и сложные квартиры, но здесь совпало все — и загрязненность, и антисанитария, еще и такой сюрприз.

Однако, как призналась Ольга, с ее коллегами происходили более неприятные ситуации:

— Моя бывшая коллега, перешедшая в другое клининговое агентство, тоже сталкивалась со случаями, когда приходилось испытывать испанский стыд за хозяев. Она убиралась в доме довольно пожилых людей и, когда решила приподнять матрас, чтобы убрать пыль с внутренней поверхности кровати, наткнулась на засохшие остатки чьих-то экскрементов.

Когда выяснилось, что у хозяев имеются два кота и пес, которых на момент уборки в доме не было, знакомая Ольги выдохнула.

По словам собеседницы «ВМ», в работе эксперта из сферы чистоты самое сложное — сохранить хорошие отношения с клиентами-грязнулями:

— Так и хочется им высказать все, что думаешь о них, но нельзя. Обиднее всего, что именно такие личности потом при оценивании твоей работы снижают баллы, чтобы в следующий раз при заказе получить скидку.

При этом минусов без плюсов тоже не бывает, подчеркнула Ольга. Так, приятным бонусом для сотрудников за уборку особенно загрязненных квартир, по ее словам, является двойная оплата, которую гарантирует начальство.