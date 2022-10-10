Как ИП открыть расчетный счет в банке

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Индивидуальный предприниматель, планирующий активно развивать свое дело, нуждается в услугах банка, где он сможет проводить различные операции:

снимать деньги;

покупать иностранную валюту, инвестировать средства в драгметаллы;

продавать валюту;

выполнять расчеты с поставщиками и подрядчиками;

осуществлять платежи по социальному страхованию;

вести расчеты с кредиторами;

перечислять заработную плату, больничные, отпускные сотрудникам и т. д.

Чтобы все эти операции были доступны, нужно открыть расчетный счет для ИП.

Обязан ли ИП иметь расчетный счет?

На самом деле обязанности непременно открывать расчетный счет у предпринимателя нет. Но это в его интересах, ведь без р/с он не сможет:

сотрудничать с другими компаниями, которые предпочитают использовать безналичный расчет;

получать электронные платежи от покупателей или клиентов;

выполнять госзаказы и делать госзакупки.

Наличие расчетного счета повышает репутацию индивидуального предпринимателя на рынке. Он сможет участвовать в серьезных заказах.

Где ИП может открыть расчетный счет?

Открыть расчетный счет предприниматель может в любом банке, который вызвал у него доверие. Для этого ему нужно собрать пакет документов и подать заявку. Банк предложит свои условия сотрудничества, их стоит изучить, после чего можно подписывать контракт.

На что должен обращать внимание ИП при выборе банка?

При выборе банка предпринимателю нужно обратить внимание на ряд факторов.

Прежде всего его должна интересовать стоимость услуги подключения эквайринга. Кроме того, имеет значение размер абонентской платы. Принимается во внимание скорость обработки платежного поручения. Часто предприниматели упускают из виду комиссии на выполнение операций, а ведь они могут оказать значительное влияние на прибыль предприятия.

Также важным показателем является процент на остаток на счете.

Какие документы нужны ИП, чтобы открыть расчетный счет?

Каждый банк создает собственный перечень документов, которые необходимы для открытия расчетного счета ИП. Однако, как правило, в его костяк входят:

паспортные данные ИП;

паспортные данные сотрудников, допущенных к управлению финансами;

заявление; образцы подписей;

свидетельство о государственной регистрации;

справка об учете в налоговой службе.

Дополнительно банк может затребовать другие документы, например, копии бухгалтерских и налоговых отчетностей.

Можно ли открыть счет дистанционно?

Некоторые банки допускают такой вариант сотрудничества с предпринимателем. На сайте выбранного вами финансового учреждения вы найдете рекомендации и требования, которые необходимо выполнить. Там же вы узнаете, сколько стоит обслуживание расчетного счета.

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