Система экомониторинга в Москве будет полностью цифровизирована

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

10 октября состоялся второй Российский экологический форум. Одна из сессий по треку «Цифровизация» была посвящена теме перевода в «цифру» системы экологического мониторинга.

Сегодня для аналитики и принятия управленческих решений на государственном уровне создается система экомониторинга. В перспективе она позволит перейти от формата быстрого реагирования на возникающие ситуации и их оперативное купирование к формату недопущения ряда ситуаций, сказал в своем выступлении директор ФГБУ «Российский фонд информации Минприроды России» Даниил Сорокин. Созданная система будет работать на опережение.

Перевод системы государственного экологического мониторинга в цифровую сферу отражен в стратегии экологической безопасности России до 2025 года, которая принята в соответствии с указом президента РФ, напомнила руководитель проекта ППК «Российский экологический оператор» Елена Зверева. Система комплексного экомониторинга будет представлять единую базу, в которую занесена вся оцифрованная информация.

В свою очередь, в Москве создана собственная система экологического мониторинга. Она состоит из 10 подсистем — начиная от анализа состояния атмосферного воздуха и заканчивая контролем за опасными геологическими процессами. В год в систему поступает около 70 миллионов измерений по всем подсистемам.

Все эта информация собрана в Едином городском фонде данных экологического мониторинга. За весь период измерений здесь хранится 1 триллион измерений. Процесс сбора, обработки и хранения данных полностью автоматизирован, используется интеллектуальная система.

— Цифровизация в системе экологического мониторинга Москвы началась еще в середине 1990-х годов. Единая система экологического мониторинга включает три уровня: сбор данных, их хранение, анализ и обработка информации с дальнейшей передачей в органы власти и публикацией для населения в открытом доступе, — сказал Евгений Никитич.

Фото: пресс-служба Мосгордумы

По его словам, сейчас нет таких подсистем, в которые бы не внедрялась «цифра». Это переход на автоматизированные системы измерения, внедрение модельных расчетов, расшифровка данных дистанционного зондирования. Данные экомониторинга используются органами госнадзора для привлечения виновных к административной ответственности.

С 2018 года начался процесс импортозамещения оборудования и комплектующих.

— Мы активно сотрудничаем с отечественными производителями, смогли подобрать качественные аналоги и провели закупку в этом году, — рассказал Евгений Никитич. — Для оснащения станций и аналитической лаборатории часть позиций по программе импортозамещения внедрим в 2023 году. Также присматриваемся к техническим разработкам китайских партнеров.