Мечом и любовью: почему фильм «Сердце пармы» возглавил российский прокат

Кадр из фильма «Сердце пармы» / 2022 год

За свои первые выходные в прокате фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» заработал около 130 миллионов рублей. И вот почему.

Картина выстроена вокруг трех важных линий: любовной истории между князем Михаилом (Александр Кузнецов) и ламией Тиче (Елена Ербакова, для нее это кинодебют), разговора о вере и том, могут ли уживаться на одной земле христиане и язычники, и на вопросе силового метода решения конфликта и участия в боях.

Соответственно, в киноленте чередуются эпизоды, в которых Михаил проявляет мудрость и находит способ без крови получить желаемое, где он теряет голову от близости любимой женщины, а также сцены масштабных сражений.

Тут отдельно стоит сказать о наставнике юного князя — богатыре и воеводе Полюде (одна из последних ролей Сергея Пускепалиса), который спокойно делает свое дело и учит Михаила принимать нужные решения. И об Ионе, епископе Пермском (Евгений Миронов) — человеке рефлексирующем, который несет веру людям, порой чересчур категорично.

Действие происходит в XV веке на парме — по сути, так называется часть тайги. Если же писать это слово с большой буквы, то «Парма» — синоним «Перми Великой». Столицей Пермского княжества была Чердынь, которую оборонял в фильме Михаил, впрочем, скорее защищал свою жену, не желавшую сменить веру, и друзей.

Ленту можно сравнить со многими зарубежными проектами. Конные сцены сражения напоминают «Игру престолов». Боевой лось антагониста Асыки (Валентин Цзин) — об экранизациях «Хоббита». А первые сцены нападения на Чердынь, свидетелями которых становятся маленькие Михаил с Тиче, веют даже «Андреем Рублевым» Тарковского. Все масштабно и мощно.

Если же говорить о любовной линии, здесь важна двойственность природы Тиче, дочери кана Танега — она и женщина, которая любит своего мужчину и детей, и ламия, которая несет службу богине Сорни-Най.

Параллельно стоит отметить героиню Елены Пановой, которая служит в доме Михаила и присматривает за малышами, ее привязанность к воеводе Полюду. Без лишних слов, в паре сцен их прощания, можно понять, какой глубины чувства эти люди друг к другу питают. Она — та женщина, что и избу затопит, и детей от зла убережет. Он — тот мужчина, что совершает подвиги не замечая, как долг.

Фильм, который идет чуть дольше двух с половиной часов, расскажет почти сказочную историю про соединение несоединимого, кровавые битвы, которых можно было избежать, отношения, зарождающиеся с детства, и выбор между тем, что должно и что хочешь.

ФАКТ

Декорацию для фильма, которая включает 84-метровую крепость из дерева, храм, кельи, как в Чердыни XV века, отстроили на территории геологического памятника природы Холодный Лог и оставили там после съемок как смотровую площадку

ЦИТАТЫ

Антон Мегердичев, режиссер:

— Ничего подобного «Сердцу пармы» я не читал. Мне захотелось снять это кино — большую эпическую драму — так, чтобы в ней была очень сильная линия любви. Любви, которая способна на самопожертвование. Герои проходят испытания на человечность, верность, дружбу, любовь.

Елена Ербакова, актриса, сыграла Тиче:

— При создании образа я в первую очередь опиралась на свою религию, шаманизм, и на свои внутренние ощущения, ведь я с детства росла в атмосфере обрядов, это мне близко и понятно.

Тиче мне хотелось дать много женского, для меня она вся про любовь. И я тоже! Любовь и страдания, которые она испытывает, отзывались во мне в тот момент. Я переживала нечто схожее, была нервновибрирующей.

Александр Кузнецов, актер, сыграл князя Михаила:

— Князь Михаил — романтик, который пытается примирить всех людей вокруг, объединить язычество и христианство. Это не история бесстрашного профессионального воина, это история чистой любви к своей женщине, друзьям, людям и миру.