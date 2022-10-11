«Тормозит старение»: диетолог Соломатина рассказала о пользе и вреде чайного гриба

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Немногие знают, что напиток для поддержания здорового образа жизни — комбуча — делают из чайного гриба. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной о пользе и вреде этого напитка, а также почему к нему вернулась популярность спустя много лет.

По ее словам, чайный гриб является симбиозом дрожжевых бактерий, а чай в него добавляют для вкуса.

— Чайный гриб — это симбиоз дрожжевых бактерий с другими видами микроорганизмов, которые сбраживают сахар. Это не гриб в привычном для нас понимании. Также чай в него добавляют отдельно для вкуса и цвета, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что комбуча содержит большое количество полезных микроэлементов, витамины группы B и антиоксиданты. Они положительно влияют на работу иммунной и сердечно-сосудистой систем и защищают от развития психических заболеваний.

— Этот напиток обогащается полифенолами и антиоксидантами за счет чая. Они оказывают укрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы, а также тормозят старение. Основу этого напитка составляют продукты ферментации, которые отлично укрепляют микробиом. А он отвечает за ряд процессов в нашем организме. Например, развитие психических заболеваний связывают с недостаточностью микробиома в организме. Кроме того, в чайном грибе содержится большое количество витаминов группы B. Он улучшает состояние кожи, волос и ногтей, — заверила специалист.

Однако собеседница «ВМ» предупредила, что напитки на основе чайного гриба могут быть опасны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, гастритом и язвой.

— Нельзя исключать индивидуальную непереносимость. Более того, если чайный гриб долго стоит и закисает, то происходит уксусное брожение. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в состоянии обострения, нужно быть осторожными, — считает эксперт.

Соломатина рассказала, что тренд на здоровый образ жизни вернул чайному грибу востребованность в наши дни.

— Сейчас есть тренд на то, чтобы находить новые продукты и напитки, чтобы раскрутить их и заработать денег. А если это еще и полезно, то можно продать дороже. Самое лучшее — это хорошо забытое старое. Кроме того, на данный момент вспомнили о пользе ферментации. Моченые яблоки и другие фрукты, ягоды и овощи очень популярны, — подчеркнула она.