«Пусть плачет Голливуд»: певица Люся Чеботина — о стереотипах, поклонниках и любви

Фото: Из личного архива Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина выпустила клип на новую песню «Плакал Голливуд» и приняла участие в проекте «Шоу Аватар», где коллегам пришлось узнать ее в цифровом образе Мэри Поппинс. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о настоящей любви, особенностях современной эстрады и о том, почему женщине нужно быть слабой.

— Люся, недавно вы представили новую песню «Плакал Голливуд» — о красивых отношениях, о любви. Что вас вдохновило?

— Меня вдохновили девушки, которые скрывают свои отношения, но при этом все равно делятся снимками в социальных сетях. И мне бы хотелось, чтобы под эту песню они выкладывали фотографии своих семей, своих мужчин, мужей. Еще меня вдохновляют поездки по Третьему транспортному кольцу. Я сажусь ночью за руль и езжу по кругу. Там рождаются мои новые песни — и в этом случае тоже. Сначала появилась фраза «плакал Голливуд», а потом все остальное.

— А что для вас настоящая любовь?

— Это умение идти на компромиссы и отдавать.

— Вы считаете, что только в голливудских фильмах показывают настоящую любовь? Есть ли отечественные фильмы о любви, которые вам нравятся?

— Голливудские фильмы более романтичные, сказочные. А русские — с сильной драматургией, но больше о бытовом, о жизни. Поэтому — «плакал Голливуд», а не «плакал Мосфильм».

Ведь истории любви в «Титанике», «Красотке» и других картинах — классика. Мы смотрим эти фильмы и хотим, чтобы у нас все складывалось так же красиво. Но по факту, реальная жизнь интереснее, чем в кино. Вот это мне и хотелось донести до слушателя.

— Ваша песня «Солнце Монако» стала настоящим хитом. У многих актеров есть страх стать заложником одной роли. Нет ли такого у исполнителей песен?

— У меня нет такого страха. Я одновременно автор, поэт, певица и композитор. И я думаю, что у авторов песен, которым удалось выпустить хит, рано или поздно происходят еще выстрелы. Песня, альбом — это же не сериал, в котором ты сыграл и запомнился всем по своей роли. В музыке все иначе, она самобытна.

— Вы недавно исполнили песню June song, текст которой написала директор департамента информации и печати МИДа России Мария Захарова. Как получилось такое необычное сотрудничество?

— Это было очень неожиданно. Мария Захарова долго искала человека, который мог бы исполнить ее песню. Когда мы встретились, я не ожидала, что она настолько классно пишет. С ней работалось очень легко. Мария даже сразу озвучила идею клипа, которая всем понравилась.

— Как вы считаете, на какие песни есть запрос у современного слушателя?

— В нашем обществе любят страдать о неразделенной любви — вот такая чувствительная русская душа. Поэтому лиричные песни людям нравятся больше, чем веселые. Но потанцевать мы тоже любим. И в основном танцевальные песни — тоже лирические, как бы странно это ни звучало.

— Ранее вы участвовали в музыкальных конкурсах, и опыт, по вашим воспоминаниям, был не из приятных. А что для вас тогда значило участие?

— Мне нужна была большая сцена не для того, чтобы стать популярной, а чтобы показать, какие песни я пишу. И я хотела набраться опыта выступлений, научиться работать с микрофоном, с командой, со съемочной группой. Но воспоминания негативные остались. Мне казалось, что я иду на честные конкурсы, где самому можно выбрать репертуар. Но все было совсем не так.

Фото: vk/lusia_chebotina

— А как вы считаете, нужны ли музыкальные конкурсы сейчас, когда продвигать себя может практически любой в соцсетях?

— У всех своя дорога: конкурсы, интернет, радио... Каждый пробует то, что он считает нужным для себя. Лучше сделать и потом пожалеть, набить себе шишки, чем не сделать и жалеть об этом.

— А есть куда продвигаться? Стало ли больше места на эстраде после того, как многие знаменитости покинули страну?

— Я считаю, что места под солнцем в любом случае хватит всем. Признание для артиста — это не олимпийская медаль, которая достается сильнейшему после долгой борьбы. Ведь главное — это найти своего слушателя. Можно ведь быть востребованным артистом, собирать полные залы, и не находясь в топах чартов.

— А кто ваш слушатель?

— Я их вижу в реальной жизни. Моя аудитория — разношерстная, большая. Ко мне подходят дети, подростки, мужчины, девушки. И для меня это ценно. Потому что если ты пишешь для определенной узкой аудитории, это упрощает задачу. А написать такую песню, которая понравится разным поклонникам, сложнее.

— Кстати, а вам соцсети сильно помогли продвинуться вперед? Или для вас важнее именно общение с поклонниками?

— Я интроверт и в последнее время ленюсь заходить в социальные сети. Я, скорее, просто делюсь там событиями своей жизни, чтобы люди не забывали меня. А общение я люблю живое. И, конечно, на концертах, через песни.

— Недавно вы сказали о том, что девушкам нужно беспокоиться только о цвете лака для ногтей, а не быть сильной и независимой. В ответ в соцсетях феминистки вам устроили «просвещение». Как вы к этому относитесь?

— Я посмеялась, а мой юмор не поняли. Я не против феминизма. Просто моя позиция такая: мне кажется, женщине по своей природе необходимо чувствовать себя слабой. И чтобы рядом было сильное плечо. Чтобы мужчина заботился о ней, говорил, что она самая красивая. Чтобы она таскала не пакеты из магазина, а букеты цветов. Я уже была сильной и независимой: убиралась, таскала пакеты, была затейником в отношениях, продумывала досуг... Мне не понравилось. Я стала другой. Я хочу быть нежной, приятной, интересной, но не хочу тащить мужчину за собой, как локомотив.

— Вы родились на Камчатке, где невероятно красивая природа. Не скучаете по этим местам?

— Отдых на природе для меня — неделя максимум. Я черпаю энергию от мегаполиса, где всегда много людей, дел. На Камчатке я бы расслабилась и не нашла бы сил для работы. Москва — волшебный город! Он не дает тебе быть заторможенной, а вгоняет в свой темп. И это круто.

Фото: vk/lusia_chebotina

ДОСЬЕ

Людмила (Люся) Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в ПетропавловскеКамчатском, сейчас живет в столице. Люся с детства мечтала стать артисткой. Окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, участвовала во многих телевизионных проектах — конкурсах талантов. Певица, блогер, преподаватель вокала.

Боится пауков

Звезда любит рисовать и фотографировать. А еще кататься на картинге или на роликах. Испытывает интерес Чеботина и к теннису — мечтает научиться играть. Из книжных жанров предпочитает фантастику. А вот страх у Чеботиной вызывают пауки.

Зыкина в миниатюре

Музыкальные способности Чеботиной проявились рано. Появившись на свет, она уже выделялась голосом среди прочих грудничков в роддоме, за что ее прозвали Людмилой Зыкиной. С детства Люся мечтала о сцене. Переехав с семьей в Москву, она ходила в балетную и театральную студии, училась в музыкальной школе. С ранних лет участвовала и в вокальных конкурсах, среди ее наград — орден «Молодое дарование России».

Идеальный мужчина

На фотографиях в открытом доступе певицу часто можно увидеть в объятиях певца, сына бизнесмена Владимира Киселева — ЮрКисса (Юрия Киселева).

Появляются они вместе и на разных мероприятиях. Молодой человек снимался в клипах Люси на песни «Солнце Монако», «Плакал Голливуд». В то же время певица не раз говорила, что личное должно оставаться личным, и о своих отношениях с ЮрКиссом не говорит, хотя поклонники давно уверены, что они пара. Рассуждая о качествах идеального для нее мужчины, Чеботина называла доброту, честность, порядочность.

«Динамо»

Люся Чеботина — давняя болельщица футбольного клуба «Динамо» (Москва). Ей доводилось выступать на финале Кубка России по футболу.

Не было бы славы, да интернет помог

Учась в колледже на педагога по вокалу, Люся Чеботина подрабатывала выступлениями в караоке. Однажды девушка выложила в своем аккаунте в социальной сети кавер-версию песни группы Kadebostany из Швейцарии. И практически сразу количество ее подписчиков выросло с 6 тысяч до 100 тысяч человек. Вскоре Люся стала создавать свои авторские песни.