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Приметы и советы

Смертельный груз: как готовился теракт на Крымском мосту

Илья Ашуров
Общество
Как готовился теракт на Крымском мосту
Фото: РИА Новости

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, унесший жизни четырех человек и обрушивший часть автомобильного полотна. Правоохранители назвали произошедшее терактом. О том, кто и как его совершил, — в материале «Вечерней Москвы».

Организаторы и исполнители

На следующий день после взрыва на Крымском мосту президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны.

— Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины, — сообщил глава государства.

Спустя три дня, 12 октября, ФСБ сообщила, что теракт организовала украинская военная разведка (ГУР МОУ) — ее руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Ведомство опубликовало фотографии некоторых из них.

Как готовился теракт на Крымском мосту Фото: ФСБ РФ

Российским спецслужбам удалось задержать восемь человек, причастных к исполнению теракта: пятерых граждан РФ, а также трех граждан Украины и Армении. Кроме того, силовики установили личности еще не менее 12 соучастников подготовки теракта. Среди них люди, ответственные за транспортировку взрывного устройства:

  • Соломко Роман Иванович (Украина, 1971 г. р.);
  • Цюркало Михаил Владимирович (Украина, 1975 г. р.);
  • Ковач Денис Олегович (Украина, 1979 г. р.);
  • Иносаридзе Сандро (Грузия);
  • брокер по имени Леван (Грузия);
  • Терчанян Артур (Армения, 1985 г. р.).

В ФСБ подчеркнули, что все причастные к теракту будут привлечены к ответственности вне зависимости от местонахождения и гражданства.

Фото: EPA/STRINGER/ТАСС
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Фото: EPA/STRINGER/ТАСС
Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости

Перевозка бомбы

По данным ФСБ, взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной пленкой. Общий вес груза, размещенного на 22 полетах, составил почти 23 тонны. Украинские спецслужбы контролировали его транспортировку из морского порта в Одессе до самого места теракта. Один из сотрудников ГУР МОУ использовал мобильную связь и представлялся Иваном Ивановичем.

Помимо Украины и России, преступникам удалось перевезти бомбу по территории еще трех стран — Болгарии, Грузии и Армении. Вот как выглядел маршрут смертоносного груза:

— Одесса (начало августа). Из одесского морского порта украинцы отправили груз с закамуфлированным взрывным устройством в порт Русе (Болгария). Оттуда бомбу переправили в порт Поти (Грузия). Впоследствии ее перевозили по земле;

— Ереван (29 сентября — 3 октября). В этом городе груз растаможили по правилам ЕврАзЭС, а также произвели подмену документов, в результате которой отправителем стала армянская фирма, а получателем — московская. После этого фура с бомбой направилась в Россию, при этом повторно оказавшись на территории Грузии;

— АПП «Верхний Ларс» (4 октября). Грузовик DAF с грузинскими номерами пересек границу с Россией и направился на «перевалочный пункт»;

— Армавир (6 октября). На оптовом складе в этом городе преступники вновь подменили документы. Теперь отправителем значилась фирма из Ульяновска, а получателем — вымышленная организация в Симферополе. Здесь же они наняли другого грузоперевозчика — россиянина Махира Юсубова. В тот же день ничего не подозревающий водитель повез взрывное устройство в Крым;

— Крымский мост (8 октября). В 06:03 взрывное устройство, находящееся в фуре Юсубова, было активировано.

Как готовился теракт на Крымском мосту Сухопутное перемещение груза с бомбой / Фото: Яндекс.Карты

Проверка груза

Груз с взрывным устройством так или иначе должен был быть досмотрен — как минимум при пересечении границы. По данным Telegram-канала Baza, в Армении его сфотографировали и «просветили» при помощи рентгена. Вот полученные кадры:

Грузовик также досматривали на территории России. ФСБ опубликовала видео, на котором запечатлен этот момент.

Видео: ФСБ РФ

Личность водителя

На участке маршрута Армавир — Крымский мост за рулем грузовика находился 51-летний Махир Юсубов. О том, что в рулонах строительной пленки, которую он перевозит, спрятана взрывчатка, он, по его словам, не знал.

Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. По данным Telegram-канала «112», его жена 6 октября получила заявку на поставку «тары и упаковки». Она заключила контракт с юрлицом — ООО «ТЭК-34» — на популярной бирже грузоперевозок. По условиям сделки груз должен был быть доставлен в Симферополь в 10:00 8 октября.

Несмотря на то что дальнобойщик вез груз по расписанию, заказчики постоянно ему названивали и торопили мужчину. Юсубов погиб на месте взрыва. Его родные до сих пор не могут поверить в произошедшее.

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