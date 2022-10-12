Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ушел профессионал, искренне преданный делу: скончался вице–президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин

Вечерняя Москва
Общество
Ушел профессионал, искренне преданный делу: скончался вице–президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин
Фото: РИА Новости

На 74–м году жизни скоропостижно скончался вице–президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Александр Оськин.

Александр Владимирович связал свою жизнь с печатными СМИ еще в начале 90-х годов прошлого века.

В 1995 году Александр Оськин стал одним из создателей и президентом первого в России отраслевого объединения — Ассоциации распространителей печатной продукции. В 1998 году принимал участие в создании первого в нашей стране объединения издателей — Гильдии издателей периодической печати и также был избран ее президентом.

В качестве консультанта экспертных советов при комитетах Государственной думы, отраслевых министерствах и ведомствах, а также правительстве Москвы принимал участие в подготовке законопроектов, государственных программ и решений органов исполнительной власти Российской Федерации, направленных на развитие рынка печатных СМИ, обеспечение свободного доступа граждан к информации, информационной безопасности страны.

Коллеги всегда высоко ценили Александра Владимировича как человека, обладающего неисчерпаемой энергией, глубокими профессиональными знаниями и широким кругозором, блестящего организатора, опытного руководителя, умеющего брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей.

— Это был человек по-настоящему преданный своему делу, переживавший за печатные СМИ, — поделилась воспоминаниями об Александре Оськине первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. — Конечно, он играл видную роль в нашем цеху и, даже когда лишился зрения, продолжал работать. Он писал письма в защиту печатных СМИ, в том числе и президенту Владимиру Путину. Кроме высочайших профессиональных качеств, ему была присуща интеллигентность, он был очень хорошим человеком, который любил жизнь. Конечно, его уход — это невосполнимая утрата.

В правлении и дирекции Союза предприятий печатной индустрии отметили, что Александр Владимирович был автором более десяти книг и нескольких сотен публикаций по актуальным проблемам рынков печатных СМИ в России и за рубежом. Постоянно принимая участие в международных отраслевых форумах и представляя на них позитивный опыт развития медиаотрасли России, он способствовал укреплению ее авторитета. Александр Оськин всегда верил в потенциал печатных СМИ и их востребованность в эпоху доступного интернета.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Александра Владимировича.

СМИ Соболезнования Некролог профессиональное мастерство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте