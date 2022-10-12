Ушел профессионал, искренне преданный делу: скончался вице–президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин

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На 74–м году жизни скоропостижно скончался вице–президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Александр Оськин.

Александр Владимирович связал свою жизнь с печатными СМИ еще в начале 90-х годов прошлого века.

В 1995 году Александр Оськин стал одним из создателей и президентом первого в России отраслевого объединения — Ассоциации распространителей печатной продукции. В 1998 году принимал участие в создании первого в нашей стране объединения издателей — Гильдии издателей периодической печати и также был избран ее президентом.

В качестве консультанта экспертных советов при комитетах Государственной думы, отраслевых министерствах и ведомствах, а также правительстве Москвы принимал участие в подготовке законопроектов, государственных программ и решений органов исполнительной власти Российской Федерации, направленных на развитие рынка печатных СМИ, обеспечение свободного доступа граждан к информации, информационной безопасности страны.

Коллеги всегда высоко ценили Александра Владимировича как человека, обладающего неисчерпаемой энергией, глубокими профессиональными знаниями и широким кругозором, блестящего организатора, опытного руководителя, умеющего брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей.

— Это был человек по-настоящему преданный своему делу, переживавший за печатные СМИ, — поделилась воспоминаниями об Александре Оськине первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. — Конечно, он играл видную роль в нашем цеху и, даже когда лишился зрения, продолжал работать. Он писал письма в защиту печатных СМИ, в том числе и президенту Владимиру Путину. Кроме высочайших профессиональных качеств, ему была присуща интеллигентность, он был очень хорошим человеком, который любил жизнь. Конечно, его уход — это невосполнимая утрата.

В правлении и дирекции Союза предприятий печатной индустрии отметили, что Александр Владимирович был автором более десяти книг и нескольких сотен публикаций по актуальным проблемам рынков печатных СМИ в России и за рубежом. Постоянно принимая участие в международных отраслевых форумах и представляя на них позитивный опыт развития медиаотрасли России, он способствовал укреплению ее авторитета. Александр Оськин всегда верил в потенциал печатных СМИ и их востребованность в эпоху доступного интернета.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Александра Владимировича.