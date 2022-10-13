Новые школы и детсады откроют для жителей Некрасовки

Фото: Департамент строительства города Москвы

Строительство учебных заведений с каждым годом становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Особое внимание уделяют тем районам, где идет активное жилищное строительство. В таких районах присутствует большое число москвичей, желающих отдать детей в садик или школу.

Как ранее сообщал Департамент строительства города Москвы, сегодня в столице за счет средств городского бюджета ведется строительство более 30 объектов образования общей площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. Среди лидеров по возведению образовательной инфраструктуры — столичный район Некрасовка на юго-востоке столицы. Здесь формируется большой образовательный кластер, в состав которого войдут в том числе и новые школы, и детские сады.

— Некрасовка — один из самых сложных районов с точки зрения обеспечения объектами соцкультбыта. К сожалению, здесь жилье строилось намного быстрее, чем детские сады, школы, спортивные объекты. Мы стараемся исправить эту ситуацию. За эти годы там было построено 17 садиков и школ, однако дефицит мест сохраняется. Поэтому было принято решение о возведении в районе еще ряда объектов образования, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения района.

В этом году в 17-м квартале Некрасовки введено в эксплуатацию здание детского сада на 300 мест. Трехэтажное образовательное учреждение рассчитано на обучение 12 групп детей. В групповых ячейках разместились современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. Детский сад оборудован бассейном с инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры. Для всестороннего развития малышей есть залы для музыкальных и физкультурных занятий.

— В этом же квартале продолжаются работы по возведению большой школы на 1150 мест, учебного корпуса на 350 мест и детского сада на 275 мест. Таким образом, в квартале будет возведен крупный образовательный комплекс для детей разных возрастов, — отмечает глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В трехэтажном здании школы разместятся начальная школа на 700 учеников и основная школа на 450 учеников. Отдельный учебный корпус на 350 мест предусмотрен для обучения старшеклассников. В нем будут обустроены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, библиотека с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.

На школьной территории высадят сад с плодовыми деревьями и кустарниками. Ученики даже смогут выращивать полевые и овощные культуры на грядках и в теплицах. Будет дополнительно обустроен класс на открытом воздухе. Кроме этого, здесь оборудуют игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, а также специальные спортплощадки площадки для прыжков в длину и занятий гимнастикой.

— Все школы проектируют с использованием стандарта «Московская школа», который предполагает трансформируемые пространства, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах, понятную навигацию, продуманную систему группировки кабинетов и помещений, использование эргономичной мебели, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рядом со зданиями школы и учебного корпуса открыт детский сад на 300 мест, до конца года будет построен еще один — на 275. Оба детских сада запроектированы с физкультурными и музыкальными залами, кабинетами психолога и логопеда, медицинскими блоками. Также проектами были предусмотрены бассейны, где малыши смогут обучаться плаванию.