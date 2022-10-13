Солдаты расчистили путь колонне с боеприпасами

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации на Украине.

Поддержка огнем

Капитан Владислав Беспалов командует реактивной артиллерийской батареей. Они поддерживали огнем наступление тактической группы. В результате батарея Беспалова уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения, живую силу и около 20 единиц техники врага.

Первым начал бой

Ефрейтор Виталий Муравейников вместе с сослуживцами освобождал один из населенных пунктов от ВСУ. Муравейников обнаружил вражескую группу и первым начал бой, несмотря на численно превосходящую силу противника. Ефрейтор лично уничтожил семь националистов.

Точный расчет

Сержант Сергей Верховод командует экипажем боевой машины реактивного артиллерийского взвода. Солдаты поддерживали огнем тактическую группу, которая наступала на позиции ВСУ. Экипаж сержанта уничтожил две боевые машины пехоты и до 20 человек личного состава. В результате экипаж сержанта Верховода смог продвинуться вглубь обороны украинских националистов.

Обеспечил безопасность

Сержант Евгений Сергиенко — заместитель командира взвода. Бойцы охраняли подступы к району, куда ехала колонна ВС РФ с топливом и боеприпасами. Сергиенко своевременно заметил движение в лесополосе и дал команду приготовиться к стрельбе. К ним вышла группа украинских диверсантов, и тогда взвод Сергиенко открыл по ним огонь. Сержант лично уничтожил троих националистов и одного ранил. Противник, не ожидавший такого организованного отпора от российских военных, спешно отступил, с потерями живой силы. Взвод Сергиенко обеспечил безопасность колонне снабжения батальонной тактической группы.