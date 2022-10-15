Дачное решение: как перевести садовый дом в жилой

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В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) теперь можно получить заключение, согласно которому садовый дом признают жилым. «Вечерняя Москва» разбиралась, как это сделать и какие преимущества получат владельцы такого дома с момента присвоения нового статуса.

Понадобится заключение специалистов

Признание садового дома жилым дает его владельцу целый ряд преимуществ, одно из которых — возможность оформить прописку. Для предоставления такого статуса необходимо заключение по итогам технического состояния, которое подтверждает соответствие дома всем требованиям. Этот документ теперь помогут подготовить в МосгорБТИ.

Техническое состояние садового дома оценивают в два приема. Сначала сотрудники МосгорБТИ проводят предварительную проверку, после которой отправляются на адрес и выясняют, в каком состоянии находятся конструкции и инженерные системы здания.

В случае если по итогам предварительного обследования признается, что дом можно признать жилым, следующий анализ будет уже детальным с использованием тепловизоров, измерителей уровня шума, газоанализаторов и других приборов. Итоги предварительного заключения становятся известны в течение 10 дней, а полного — 30 дней.

Помимо заключения для признания садового дома жилым, владельцу постройки понадобится паспорт и документы, подтверждающие право собственности. При наличии также нужно предоставить планы БТИ, проектную документацию объекта, технический план (выполненный кадастровым инженером), договор на строительство или подключение коммуникаций, градостроительный план и другие документы, в которых описывается объект.

Прописка, недорогое электричество и не только

Юрист и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что главным преимуществом признания садового дома жилым будет возможность прописаться в нем.

— Как и любая прописка, в этом случае она даст право регистрации в органах по социальному обеспечению, медицинское обслуживание и т. д. Например, скорая помощь в Московском регионе всегда приезжала независимо от того, дачный это дом или еще что-то. Но ключевой момент — именно наличие прописки, которая дает возможность постановки на учет в детском саду, определения детей в школу, медицинское обслуживание по московским стандартам, — рассказал Крохин.

Кроме того, в таком случае оплачивать электроэнергию можно будет по более выгодному тарифу, отметил собеседник «ВМ». Однако в Московской области в сельской местности тарифы тоже льготные и разница с городскими расценками небольшая, уточнил юрист.

Еще одной важной возможностью будет участие в выборах в том округе, в котором находится садовый дом, пояснил эксперт.

— Я бы добавил еще избирательное право: можно голосовать на выборах и участвовать в них. Человек может голосовать именно в том избирательном округе, в котором прописан, — уточнил специалист.

В остальном люди, у которых садовый дом признали жилым, получают такие же права, как и владельцы квартир, резюмировал Крохин.

МосгорБТИ теперь выдают заключения для признания садового дома жилым, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.