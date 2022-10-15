Бренды останутся в зоне доступа: секонд-хенды приобрели большую популярность среди москвичей

Москвичка Наталья Петрова купила резиновые сапоги в «секонде» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Число покупок в секонд-хендах с начала года увеличилось почти в три раза. Данные вчера привел крупный оператор фискальных данных. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать одежду в таких магазинах.

Уход многих иностранных брендов одежды с российского рынка сильно повлиял на популярность «секондов». Более того, многие маркетплейсы сейчас запустили собственные ресейл-разделы (ресейл — перепродажа новых или использованных вещей), где продаются как бывшие в употреблении, так и абсолютно новые вещи — просто из старых коллекций.

Их привозят с крупных европейских стоков, куда бренды отправляют непроданные модели. По словам байера одного из онлайн- магазинов одежды премиум-сегмента Татьяны Абиевой, из-за невозможности ввезти новый товар все больше и больше бутиков пополняют ассортимент именно за счет б/у.

— Логистика осложнена, но в страну приходят даже люксовые вещи, которые попали под санкции. — Их качество, по словам Абиевой, обычно на высоком уровне. — Перед закупкой мы всегда проверяем целостность каждой вещи, относим в химчистку.

Найти товары таких гигантов масс-маркета, как Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, можно в офлайн-комиссионке — там они дешевле в несколько раз, да и есть возможность поторговаться. Например, платье Bershka в таких магазинах обойдется вам в среднем в 700 рублей против 3000 за такое же новое.

— Внимательно изучайте все бирки и предварительно узнайте, где шьются вещи того или иного бренда, — по мнению специалиста, эти меры уберегут от приобретения подделки. Что касается люксовых вещей, то здесь лучше довериться крупным ресейлерам в интернете. Вы сможете быть уверены, что перед отправкой товар пройдет проверку подлинности.

— Сумка бренда Gucci обойдется вам примерно в 40 тысяч рублей против 170 за новую. Плюс ко всему на некоторых платформах действуют дополнительные скидки. Главное — не совершать такие покупки у частных лиц, чтобы не столкнуться с не обоснованной накруткой, — добавляет Абиева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сейчас покупать вещи, привезенные со стоков, бывшие в употреблении, гораздо выгоднее, чем новые, привезенные в рамках параллельного импорта. Причем цены в комиссионных магазинах продолжат падать и дальше.

ЦИФРА

7 процентов — на столько упала цена брендовой одежды в «секондах» за последние недели