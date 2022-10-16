Сначала душ, потом идеи: ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность мыслей

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Американские ученые опубликовали результаты эксперимента, согласно которому самые простые дела, отвлекающие от будничной рутины, способны сподвигнуть человека на творческие прорывы.

Суть эксперимента проста: ученые попросили испытуемых придумать необычные методы использования простых предметов. Добровольцам показали два разных видео. Одно было скучное и монотонное, другое — более энергичное и увлекательное. Те, кто просмотрел второе видео, придумали гораздо больше идей, чем первая группа.

Ученые дали явлению этому название — «эффект душа»: умеренно развлекательное отвлечение от рутины способно пробудить человеческий мозг к интенсивному генерированию мыслей. И, кстати, простой поход в душ относится именно к такому роду отвлечения.

— Человек лучше генерирует креативные идеи, когда думает о позитивном и интересном. «Эффект душа» хорошо описывает это явление. Чтобы направить мысли в нужное русло, важно уметь абстрагироваться — переключиться, — отмечает член Ассоциации клинических психологов Евгения Лютова. — Расшевелить свою креативность можно элементарной практикой рисования с закрытыми глазами. Человек изображает что-то на бумаге, затем смотрит и думает, на что это похоже. Это может быть совершенно несвязный рисунок, но в этот момент срабатывает креативный участок мозга и генерирует новые идеи, — рассказала Евгения Лютова.

Психологи советуют игру с ассоциациями: из четырех случайных слов объединяем три по одному признаку.

— Используйте такие практики, усложняя их постепенно. Результаты вы увидите очень скоро, — заключила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Левочкин, президент Фонда поддержки и развития современного искусства:

— У многих художников есть особенный способ придумать идею для картины. Мы идем на улицу и пишем обо всем, что видим. Более талантливые делают это в стихах, я в прозе. Потом мы соединяем получившиеся записи и рисуем на их основе впечатления-картины. Получается некий синтез наших мыслей и природы в одном изображении.

ФАКТ

Для того чтобы мыслить креативнее, ученые предлагают поменять путь до работы и график жизни. Также должна помочь даже самая простая и несложная смена рабочей обстановки и привычных ежедневных действий.