Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сначала душ, потом идеи: ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность мыслей

Иван Кудря

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Сначала душ, потом идеи: ученые выяснили, как хорошие эмоции влияют на креативность мыслей
Фото: Рixabay

Американские ученые опубликовали результаты эксперимента, согласно которому самые простые дела, отвлекающие от будничной рутины, способны сподвигнуть человека на творческие прорывы.

Суть эксперимента проста: ученые попросили испытуемых придумать необычные методы использования простых предметов. Добровольцам показали два разных видео. Одно было скучное и монотонное, другое — более энергичное и увлекательное. Те, кто просмотрел второе видео, придумали гораздо больше идей, чем первая группа.

Ученые дали явлению этому название — «эффект душа»: умеренно развлекательное отвлечение от рутины способно пробудить человеческий мозг к интенсивному генерированию мыслей. И, кстати, простой поход в душ относится именно к такому роду отвлечения.

— Человек лучше генерирует креативные идеи, когда думает о позитивном и интересном. «Эффект душа» хорошо описывает это явление. Чтобы направить мысли в нужное русло, важно уметь абстрагироваться — переключиться, — отмечает член Ассоциации клинических психологов Евгения Лютова. — Расшевелить свою креативность можно элементарной практикой рисования с закрытыми глазами. Человек изображает что-то на бумаге, затем смотрит и думает, на что это похоже. Это может быть совершенно несвязный рисунок, но в этот момент срабатывает креативный участок мозга и генерирует новые идеи, — рассказала Евгения Лютова.

Психологи советуют игру с ассоциациями: из четырех случайных слов объединяем три по одному признаку.

— Используйте такие практики, усложняя их постепенно. Результаты вы увидите очень скоро, — заключила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Левочкин, президент Фонда поддержки и развития современного искусства:

— У многих художников есть особенный способ придумать идею для картины. Мы идем на улицу и пишем обо всем, что видим. Более талантливые делают это в стихах, я в прозе. Потом мы соединяем получившиеся записи и рисуем на их основе впечатления-картины. Получается некий синтез наших мыслей и природы в одном изображении.

ФАКТ

Для того чтобы мыслить креативнее, ученые предлагают поменять путь до работы и график жизни. Также должна помочь даже самая простая и несложная смена рабочей обстановки и привычных ежедневных действий.

Исследования Творчество Наука Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте