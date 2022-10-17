Учащимся медиаклассов рассказали о ключевых жанрах в журналистике

Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

В пресс-центре «Вечерней Москвы» в рамках проекта «Молодое перо» прошла лекция «Основы журналистики. Жанры». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Старший обозреватель редакции газеты «Вечерняя Москва» Ольга Кузьмина рассказала школьникам о ключевых жанрах журналистики.

Ольга Кузьмина отметила, что жанры — это «субстанция, имеющая склонность к размножению». Разные учебники по журналистике предлагают различные классификации. Но все же можно выделить несколько основополагающих жанров, главных инструментов, которые необходимы журналисту в работе.

Так, можно обозначить группу информационных жанров. Первый в этой группе — новость. Порой, ее написать сложнее чем длинный и развернутый текст, так как новость должна быть краткой, броской, привлекать внимание аудитории. Далее краткая новость дополняется подробностями: что, где, когда произошло. И получается расширенная новостная заметка. Крупные информационные жанры — это репортаж и интервью.

Для репортажа важно создание эффекта присутствия, найти оригинальные детали, получить эксклюзивные комментарии.

— Вершина информационных жанров — интервью. В отличие от беседы это разговор по конкретному информационному поводу, — пояснила Ольга Кузьмина.

Также выделяют группу аналитических жанров. Это комментарий, рецензия, отчет и беседа. Сейчас наибольшую популярность приобрел жанр рецензии.

— Но это не попытка похвалить или обругать спектакль или книгу. Журналист пытается пояснить аудитории зачем читать книгу или смотреть постановку, нужна ли она, в чем ее уникальность, — отметила Ольга Кузьмина.

Еще одна группа жанров — художественно- публицистические. Среди них авторская колонка, эссе, очерк. В таких текстах видны эмоции, размышления автора, его отношение к герою.

Напоследок Ольга Кузьмина дала совет начинающим журналистам: учиться саморедактированию. Для профессионала важно научиться смотреть на текст отстраненно, чтобы убрать лишнее, выразить мысль точнее.

В конце лекции учащиеся медиаклассов школ № 1212, 950, 423, 538, 1637 2126, 1504 задали спикеру ряд вопросов. Также для них провели экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть, как происходит работа в конвергентной редакции.

В настоящее время медиаклассы открыты на базе столичных школ. Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.