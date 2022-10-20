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Южный участок МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской готов наполовину

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Южный участок МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской готов наполовину
Фото: Департамент строительства города Москвы

Наполовину завершены работы по возведению южного участка МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. Всего в рамках строительства предусмотрено возведение 12,5 км дорог, в том числе семи эстакад, моста через реку Москву и подземного пешеходного перехода в районе дома 57 на Каширском шоссе. В районе примыкания к Каширскому шоссе построят дополнительные съезды. Также будет реконструирована улица Каспийская протяженностью 730 метров на участке от Каширского шоссе до улицы Медиков и проектируемые проезды № 4386 и № 4293 протяженностью 690 метров, где создадут по две полосы движения в каждом направлении.

Длина нового моста через реку Москву составит 335 метров.

— Движение автотранспорта будет организовано по четырем полосам в каждом направлении. Готовность искусственного сооружения составляет 80 процентов. Строительство планируется завершить во втором квартале следующего года, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство моста ведется полунавесным способом. Металлоконструкции русловой части пролетных строений монтируются в навес грузоподъемными кранами, установленными непосредственно на смонтированной части пролетных строений. Работы по устройству пролетных строений будут возобновлены в ноябре 2022 года.

— Открытие движения по мосту позволит создать полноценную развязку в районе пересечения с Каширским шоссе, где движение транспорта будет осуществляться в четырех уровнях, а также улучшить транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, Марьино, Царицыно, увеличить пропускную способность улиц Люблинской, Донецкой и Каспийской, Каширского шоссе. Будет создана транспортная связь между улицей Шоссейной и Каширским шоссе, исключив тем самым необходимость объезда через улицу Люблинскую и сократив перепробег транспорта в 1,5 раза при движении через Юго-Восточный и Южный округа г. Москвы, — отметил Рафик Загрутдинов.

Данный участок МСД возьмет свое начало в районе Курьяновского бульвара, пройдет вдоль путей второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), пересечет Каширское шоссе и Южную рокаду и выйдет на улицу Кантемировскую.

— Здесь, на этом участке, три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и улицу Каспийскую. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно — восемь км прямого хода, но из них три км находятся в воздухе на огромных эстакадах плюс прилегающая дорожная сеть. И все это вместе создает такой серьезный проект, включая большой мост через Москву-реку. Южный участок МСД пройдет через четыре округа Москвы и свяжет 22 района, в которых проживают 2,5 млн жителей. Это повлияет на транспортную ситуацию в мегаполисе, включая Московскую область. Важнейший и сложный проект. Более 50 искусственных сооружений, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строительной площадки.

Напомним, что было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в один проект и сделать первую сквозную магистраль — Московский скоростной диаметр (МСД). Трасса пройдет с юга на север от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург, минуя центр. Проехать через весь город по бессветофорной трассе можно будет всего за 40 минут. По своим масштабам и значению Московский скоростной диаметр будет сопоставим с МКАД.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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