Новостройку с часами на фасаде возводят по программе реновации в Марфине

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Марфино по адресу Гостиничный проезд, владение 8а, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. В настоящее время строители возводят надземную часть здания, идет устройство внутренних инженерных сетей, кладка внутренних и наружных стен. Изюминкой новостройки станут настенные часы, циферблат которых разместится под крышей первой секции. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом будет трехсекционным переменной этажности. Для жильцов оборудуют подземный паркинг. Фасады здания облицуют искусственным камнем песочно-бежевого и кирпичного оттенков, на них установят металлические короба для кондиционеров.

В новом доме будет 267 квартир (однокомнатных — 118, двухкомнатных — 55, трехкомнатных — 94). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

На первом этаже будут расположены нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения колясок и велосипедов, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В каждой секции установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будет выполнен в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в жилой дом будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.