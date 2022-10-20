Льготы на имущество и ипотека по сниженной ставке простимулируют застройщиков обратить внимание на «зеленое строительство»

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» завершился пятый форум «Климатические диалоги», организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На дискуссионной экспертной площадке прошла панельная дискуссия «Зеленое строительство»: перспективы рынка».

«Зеленое строительство» — одна из самых актуальных тем на экологическом форуме. Об экологичных зданиях в небольших городах и крупных мегаполисах, о перспективе на будущее специалисты говорили более двух часов.

Москва сегодня финансирует исследования по оценке эффективности и возможности внедрения новых экологичных решений, включая «зеленое строительство», рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Это направление является одним из приоритетных для повышения климатической эффективности при территориальном и отраслевом развитии.

Сейчас идет разработка методических документов по повышению энергоэффективности зданий и сооружений, что в перспективе позволит сократить объемы углеродных выбросов во время их эксплуатации, рассказала начальник отдела инновационного развития строительной отрасли Департамента градостроительной политики города Москвы Светлана Марченкова.

Она также рассказала, что в этом году завершились исследования по оценке последствий изменения климатических воздействий на здания, сооружения, строительные конструкции и материалы. По результатам будут подготовлены предложения по внесению изменений в профильные нормативно-технические документы.

Сегодня количество «зеленых» объектов в Москве не превышает 300. У всех разный уровень умной начинки и энергоэффективности.

— Мы собрали все эти примеры воедино, чтобы показать эффект, представить другим застройщикам, инвесторам, арендаторам. Одним из самых известных «зеленых» зданий столицы является отель «Ирис», построенный Святославом Федоровым еще 30 лет назад. Здание построено с 400 тепловыми насосами. Вложения были немалые, но его затраты давно окупились, — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения, доцент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», доктор технических наук Евгений Гашо.

Есть зеленые объекты и среди жилых домов, такой, например, как на Красностуденческой улице. Это был эксперимент ассоциации инженеров в области вентиляции, отопления, кондиционирования. Утилизация тепловых выбросов позволяет жильцам экономить на счетах ЖКХ, они платят до 50 процентов меньше. И таких домов, по мнению экспертов, должно быть с каждым годом больше, поэтому необходимы методы стимулирования застройщиков, чтобы «зеленые проекты становились более привлекательными.

— Мы разработали «зеленый» национальный стандарт для многоквартирных домов, в котором учитываются более 80 критериев, в том числе безбарьерная среда, класс энергоэффективности, разделение сбора мусора, наличие детских площадок и озеленение территории. Сейчас готовим «зеленый» стандарт для индивидуального жилищного строительства, — говорит руководитель направления подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Евгения Либефорд.

«Зеленый стандарт» — это своего рода сертификация, определенный подход к управлению строительством, классом энергоэффективности. «Зеленый» дом однозначно выше качеством, чем у конкурентов, не имеющих этого стандарта. Для потребителей — это снижение расходов, в том числе на капремонт и услуги ЖКХ.

В планах мер стимулирования «зеленого строительства» предусмотрены различные льготы, например, снижение налогов на имущество, субсидии на «зеленое» проектное финансирование, «зеленая» ипотека. Будущее за «зеленым» строительством, считают эксперты, и сегодня очень важно работать в этом направлении, чтобы «зелеными» были не отдельные здания, а целые города и регионы.