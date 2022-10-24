Медицина рядом

Фото: Департамент строительства города Москвы

В столице идет масштабное строительство объектов здравоохранения. В работе находится порядка полумиллиона квадратных метров медицинской недвижимости. Среди них: поликлиники по новому московскому стандарту, скоропомощные корпуса для городских больниц, уникальные объекты для оказания медицинской помощи и многое другое. О том, что в ближайшее время построят в Москве для оказания медицинской помощи, поговорили с руководителем департамента строительства Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, что уже удалось сделать с начала года в части строительства медицинских объектов?

— С начала этого года мы завершили пять медицинских проектов. Построен лечебный корпус больницы имени Ерамишанцева. Завершено строительство перинатального центра больницы в Коммунарке. Хочу отметить, что больница в Коммунарке — это самое крупное медицинское учреждение, построенное в постсоветский период с нуля и не имеющее аналогов в России. Перинатальный центр стал первым акушерским стационаром в ТиНАО, здесь установили новейшую медицинскую технику, которая в том числе позволяет выхаживать тех, кто родился раньше срока или с экстремально низкой массой тела. Кроме этого, в этом году достроили три детские поликлиники в районах Кунцево, Савеловский и Войковский.

— Какие планы у департамента до конца года?

— До конца декабря планируем завершить строительство еще восьми лечебных учреждений. Среди них — 4 поликлиники на 2140 посещений в смену в различных округах столицы, скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского, подстанция скорой помощи в Щербинке и два больничных здания — детский корпус больницы в Коммунарке и лечебно-диагностический комплекс центра имени Логинова.

— Расскажите о новых поликлиниках? Что они из себя представляют?

— Сегодня в столице одновременно возводятся 14 новых зданий поликлиник. Они строятся по новому стандарту, который предусматривает понятную навигацию, удобное зонирование помещений: кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные располагаются на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первых этажах теперь будут кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках — игровые зоны, где можно будет скоротать время в ожидании приема.

Новые здания оборудуют самым современным оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

Комфортные условия создают и для персонала: рабочие помещения оснащаются эргономичной мебелью, обустраиваются комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

— В столице в скором времени заработает еще один новый стандарт — оказание экстренной помощи в скоропомощных стационарных комплексах при городских больницах. Что делается городом в этом направлении?

— В настоящее время по линии нашего департамента идут работы по четырем скоропомощным стационарным комплексам. Три из них — на территории больниц им. Филатова, Боткина и Буянова — находятся в высокой степени готовности, около 70 процентов, строительство планируем завершить в следующем году. А комплекс для НИИ Склифосовского достроим в этом году, его готовность составляет 95 процентов.

Это уникальные объекты не только для Москвы, но и для России в целом. Здания строят по индивидуальным проектам с учетом сложившегося архитектурного облика больниц. Медицинские учреждения для размещения комплексов выбирали таким образом, чтобы пациенты из любого района Москвы могли получить помощь максимально оперативно.

Оказание экстренной помощи в них будет организовано по единым современным стандартам. Приемные отделения скоропомощных корпусов, которые располагаются на первых этажах, будут работать по принципу «триаж»: поступающих пациентов будут немедленно распределять по трем категориям. «Красная» категория — это пациенты в тяжелом состоянии, «желтая» — пациенты в состоянии средней тяжести, «зеленая» — пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное. Пациентов «красной» категории будут прямо из машины скорой помощи направлять на экстренную диагностику или в операционную. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком». Комфортные условия создадут не только для самих пациентов, но и для посетителей: просторные зоны ожидания, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами.

— В столице также идет строительство так называемых уникальных объектов. Расскажите, на каком этапе работы?

— В этом году достроим лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова. В свое время мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отказаться от реконструкции старых корпусов и построить новый современный корпус. После завершения строительства это будет один из лучших многопрофильных клиник и Москвы, и страны. Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Сейчас комплекс готов на 95 процентов, уже началась сдача укомплектованных мебелью и медицинским оборудованием помещений.

Еще один уникальный комплекс — на территории Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе. Медицинское учреждение станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране, здесь будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней. Готовность комплекса составляет 85 процентов.

Еще один уникальный объект — многопрофильный корпус на территории детской больницы св. Владимира. Здесь пока работы только начинают разворачиваться в активном режиме.

— Что будет представлять новый корпус?

— В корпусе будут работать диагностическая и хирургическая службы, также появится возможность проведения стационарного лечения. Все отделения оснастят современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Всего здесь разместят 18 операционных общехирургического профиля и гибридную (ангиографическую) операционную, а также две малые операционные, для лечения оборудуют 480 коек с возможностью совместного пребывания с одним из родителей.

Для скорейшего выздоровления маленьких пациентов будут применены познавательные и интересные дизайн-решения: функциональное покрытие на стене с возможностью рисования, карта России, панель с возможностью связи для общения с друзьями и одноклассниками.

— Как будет развиваться в ближайшее время больница в Коммунарке? Что еще, помимо перинатального и детского корпусов, построят в ближайшее время?

— В следующем году планируем достроить корпус лучевой терапии площадью 12 тысяч квадратных метров, в здании будет шесть этажей. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию. В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря ей можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

— Если говорить в целом о планах по строительству медицинских учреждений, не планируется ли приостановка их строительства из-за санкций?

— На сегодняшний день мы двигаемся четко по графику. Медицинское оборудование поставляется своевременно и в полном объеме, а строительство медицинских объектов обеспечено полным рублем. В середине октября была утверждена городская Адресная инвестиционная программа на 2023–2025 годы, которая, как отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, будет носить социально ориентированный характер, средства на строительство медобъектов в ней заложены в необходимом объеме.