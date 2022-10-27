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Там передовая — везде: бойцы Росгвардии из Москвы принимают активное участие в спецоперации

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Там передовая — везде: бойцы Росгвардии из Москвы принимают активное участие в спецоперации
Фотографии военнослужащих войск национальной гвардии России, сделанные в ходе выполнения спецоперации / Фото: Росгвардия

Вернувшись из командировки в столицу, сотрудники Росгвардии рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», что сейчас означает «Родину защищать».

Полковник Роман З. (фамилии и фотографии действующих бойцов не публикуются исходя из оперативной обстановки) провел в служебной командировке на Украине больше трех месяцев.

— Это была круглосуточная работа без выходных, в постоянном напряжении, — рассказывает Роман. — В свое время я служил в Чечне и скажу, на Украине все по-другому. Там передовая — везде. Мы освобождаем город, зачищаем, а ночью туда пытаются проникнуть диверсанты, чьи вылазки приходится пресекать. И так изо дня в день. Ты постоянно находишься как на передовой и все время ждешь выстрела.

Там богатая природа, хорошая инфраструктура, а население буквально забитое. Люди всего боятся, — рассказывает Роман. — СБУ, Служба безопасности Украины, судя по рассказам местных жителей, вела себя так, как бандиты в 1990-х. Людей похищали, избивали, пытали. Один мужчина рассказал, что он пошел в полицию жаловаться на незаконную застройку его участка. Так украинские полицейские вывезли его в лес и стали запугивать, что там навсегда и оставят, если он еще раз жаловаться придет. Потому что застройщик — большой человек. И я прекрасно понимаю миссию специальной военной операции: все это беззаконие нужно было прекращать.

Там передовая — везде: бойцы Росгвардии из Москвы принимают активное участие в спецоперации Фотографии военнослужащих войск национальной гвардии России, сделанные в ходе выполнения спецоперации / Фото: Росгвардия

Как рассказал офицер Росгвардии, местное население к российским военным весьма лояльно.

— Когда мы раздавали гуманитарную помощь, брать продукты сначала боялись — так были запуганы националистами. Но потом привыкли, осмелели.

Он рассказал, что «с той стороны» были и подразделения теробороны.

— Туда, по сути, набрали стариков, дали оружие и приказали не отступать. В качестве заградотрядов стояли нацбаты, в том числе пресловутый «Кракен». Всех, кто пробовал отступить, они расстреливали, — рассказывает Роман. — Кстати, как выяснилось, наш противник очень боится прямого боевого столкновения и всячески старается его избегать, полагаясь на артиллерию.

Скоро Роман вновь поедет выполнять боевые задачи. На вопрос, не страшно ли туда возвращаться, офицер отвечает не задумываясь:

— Наш первый долг — преодолеть страх. Ведь в бою, например, страшно первые 5–6 секунд, а потом ты просто выполняешь свою работу.

Был ранен, но готов вернуться снова

Старший прапорщик Росгвардии Анатолий С. в ходе специальной военной операции был ранен.

— С первых дней я выполнял задачи СВО в составе своего подразделения. Во время выдвижения наше подразделение попало под огонь минометов, мы спешились, — рассказывает Анатолий. — Затем нас начали обстреливать из стрелкового оружия.

Как рассказал военнослужащий, ситуация для него была, в общем-то, привычной: он уже принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе — в Чечне, Дагестане и Ингушетии, в составе разведроты и знал, что делать.

— Мы попали в засаду ДРГ — диверсионно-разведывательной группы, — рассказывает Анатолий. — Бой шел в полной темноте, но мы видели, откуда ведется огонь, и, конечно, тут же ответили. Одна из пуль попала мне в ногу, прошила голень, но кость, к счастью, серьезно не повредила, я мог двигаться и продолжил вести огонь по противнику. В общем, мы отбились: один из нападавших был убит, другой — ранен.

Раненый Анатолий был отправлен в Белгород, потом продолжил лечение в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Балашихе.

Сейчас он чувствует себя хорошо и готов скоро вновь принять участие в спецоперации.

Там передовая — везде: бойцы Росгвардии из Москвы принимают активное участие в спецоперации Фотографии военнослужащих войск национальной гвардии России, сделанные в ходе выполнения спецоперации / Фото: Росгвардия

Уничтожили вражескую батарею

Подполковник Дмитрий Б. рассказал, что во время украинской командировки особенно гордился своими сослуживцами.

— У нас не было ни одного уклониста, кто решил бы «закосить», прикинуться заболевшим или прикрыться болезнью родственников, — рассказывает Дмитрий. — Нет, мы все шли в боевом состоянии духа. Коллектив оказался сплоченным, и это чувство нам всем очень помогло.

Как рассказал Дмитрий, уже 24 февраля стало ясно, что командировка будет нелегкая.

— Был первый бой, и у нас появился первый раненый, — рассказывает Дмитрий. — Очень запомнились и тяжелые бои, когда мы только прибыли, разместились в промзоне, а уже утром нас накрыло артиллерийским огнем. Сначала был прилет из РСЗО «Град», но заряд ушел выше, на жилые кварталы, а потом стали стрелять из минометов.

Затем в ходе разведки нашим подразделениям удалось обнаружить вражескую артиллерийскую батарею.

— Мы, пользуясь «зеленкой» и складками местности, подобрались к ним очень близко и решили атаковать с фланга, — рассказывает Дмитрий. — Атака была успешной — большинство украинских националистов были ранены, нескольким удалось отступить.

Бойцы Росгвардии из Москвы продолжают участвовать в СВО, сменяя друг друга и возвращаясь на передовую вновь для выполнения поставленных задач.

КСТАТИ

Одной из задач Росгвардии в ходе спецоперации является охрана важных государственных объектов и объектов инфраструктуры. Также росгвардейцы проводят разведку, зачистку территорий и выполняют другие задачи.

Национализм Росгвардия Спецоперации стрельба
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