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«Шанс на свободу»: могут ли выброшенные в Севастополе дельфины выжить в море

Анастасия Харламова

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Общество
«Шанс на свободу»: могут ли выброшенные в Севастополе дельфины выжить в море
Фото: Unsplash

Владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов. Директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей рассказала «Вечерней Москве», есть ли у морских млекопитающих шансы выжить в естественной среде обитания.

По ее словам, дельфины шокированы тем, что их выпустили в море. Однако, судя по их поведению, у них есть шанс прижиться в естественной среде обитания.

— Очень сложно давать точные прогнозы, потому что неизвестно, в каком состоянии находятся животные. Мы не знаем, насколько хорошо их кормили и в каких условиях они содержались. Важно понимать, что у каждого дельфина свой характер, как у людей. Одно животное может быстро адаптироваться, а другое будет испытывать сильный стресс. Однако по видео видно, что морские млекопитающие испытали большой шок, когда их выпускали в море. Но то, что они уплыли сами, — это хороший знак, — рассказала Белей.

Специалист подчеркнула, что поведение дельфинов покажет, насколько комфортном им сейчас в море:

— Я считаю, что нужно наблюдать за их поведением. Если их обнаружат у берега, тогда животных нужно будет спасать и возвращать в дельфинарий. Шанс на нормальную жизнь в естественной среде у морских обитателей есть. Хочется, чтобы они привыкли. Дельфины долго прожили вне воли, но у них должна сохраниться память о свободной жизни и навыки охоты.

Эксперт отметила, что такой выпуск дельфинов в естественную среду обитания недопустим. Животным необходимо создать комфортные условия, чтобы они успели привыкнуть к новой жизни.

— Однако дельфинов нельзя выпускать таким способом. Животным нужна предварительная реабилитация. В морской акватории устанавливается просторный вольер, в него перевозят морских млекопитающих и дают им время привыкнуть к морю, его течению, к температуре воды. В дальнейшем в рацион дельфинов постепенно вводят живую рыбу, желательно бесконтактным образом. Это поможет прервать у животных ассоциацию, что человек — поставщик еды. Они должны стать независимыми. Также важно переориентировать поведение дельфинов с поверхностного на подводное. Это естественное природное состояние. Дельфины очень умные — они быстро привыкают к таким переменам, — сказала собеседница «ВМ».

В мировой практике существует большое количество успешных кейсов. Например, в Южной Корее выпустили дельфина, который 17 лет прожил вне воли. А в 2017 году выпустили две особи, которые 20 лет прожили в дельфинарии, рассказала Белей.

Однако, по ее словам, в России нет практики правильного выпуска дельфинов в естественную среду обитания:

— Необходимо активно развивать реабилитацию дельфинарий в нашей стране. Это можно осуществить. Очень жаль, что на эту проблему не обращают должного внимания.

Белей подытожила, что нужно дать дельфинам время освоиться и научиться жить в естественной для них среде.

— Я бы хотела, чтобы дельфины из севастопольского дельфинария могли прижиться в море. Очень жаль, если животных придется возвращать обратно в бассейн на всю жизнь. Значит, что они напрасно пережили этот шок. Морские обитатели уже почувствовали свободу. Сейчас важно организовать им правильный процесс реабилитации и следить за их поведением, — подытожила эксперт.

Животные Севастополь Дельфины
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