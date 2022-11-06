Вино меняет цвет, игры с галстуком и ошибка с портретом: киноляпы советского кино

Дома у героини «Иронии судьбы» Нади стоит фото Ипполита в исполнении Яковлева, а из окна упал портрет Басилашвили / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / 1975, Мосфильм

31 октября российские зрители впервые за 46 лет обнаружили новый киноляп во всеми любимом новогоднем кино «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщила «Киноафиша». «Вечерняя Москва» вместе с экспертом разбиралась в ошибках советских фильмов.

«Ирония судьбы»: ошибка с портретом

Этот ляп стал настоящим открытием и много лет оставался незамеченным. Герой Андрея Мягкова, Женя Лукашин, выбрасывает в окно фото Юрия Яковлева (он играет соперника Лукашина, Ипполита), однако на снег приземляется портрет Олега Басилашвили.

— Ипполита, которым стал Юрий Яковлев, сначала должен был играть Олег Басилашвили, — рассказывает «МВ» историк культуры Нана Бахтадзе. — Но у него умер отец, а потом коллега Ефим Копелян. И актеру пришлось отказаться от съемок. А его фотокарточку решили не менять, ведь в кадре ее показывают мельком.

Дома у героини «Иронии судьбы» Нади стоит фото Ипполита в исполнении Яковлева, а из окна упал портрет Басилашвили / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» / 1975, Мосфильм

Есть в этом фильме и другие ляпы. Учительница русского языка Надя произносит реплику: «Я забыла одеть платье!» Хотя правильно будет «надеть».

— Эта ошибка была очень популярна в те времена, — отмечает Нана Бахтадзе. — Известный бард Булат Окуджава пел: «…И новый плащ одену» — и никто его не исправлял. Все изменилось в эпоху интернета, когда люди стали более внимательно следить за соблюдением грамматики.

Поссорившись с Женей, Надя едет за билетом в Москву. Садится в такси. Водитель — темноволосый человек с бакенбардами. Когда она выходит из машины, таксист — совершенно другой мужчина — без бакенбард и светловолосый.

Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» несет игристое вино, а возвращается облитым красным / Кадр из фильма «Кавказская пленница» / 1966, Мосфильм

«Кавказская пленница»: вино меняет цвет

Товарищ Саахов заходит к Нине с бутылкой игристого вина на подносе, а выходит из комнаты облитым чем-то красным.

— В пятнах красного цвета герой выглядит более выразительно, — отмечает историк. — Здесь кинематографисты пренебрегли истиной для усиления комического эффекта. Просто мокрый Саахов выглядел бы не так смешно.

Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» несет игристое вино, а возвращается облитым красным / Кадр из фильма «Кавказская пленница» / 1966, Мосфильм

«Любовь и голуби»: игра с галстуком

Здесь тоже много неточностей. Например, Надежда читает письмо от Василия на фоне окна, а в следующем кадре — уже на фоне шкафа. В одной сцене Василий предстает в синем галстуке, а спустя некоторое время — покупает этот же галстук на рынке по совету Раисы Захаровны.

— «Подмена» фона и реквизита — совершенно нормальное явление для советского кино, — отмечает в беседе с «МВ» Нана Бахтадзе. — Кинематографисты не ожидали, что советский быт — вплоть до деталей — станет культовым явлением в наше время и предметом пристального внимания поклонников.

«Москва слезам не верит»: машина времени

Фанаты фильма отмечают ряд временных несоответствий в первой части. Действие происходит в 1958 году, однако Вознесенский читает стихи, которые написал в 1959 году, из окон звучит песня Робертино Лоретти «Ямайка», выпущенная в СССР на пластинке в 1962 году, роман Ремарка «Три товарища», который Людмила читает в метро, перевели на русский язык в 1959 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шпагин, режиссер, киновед:

— Киноляпы, которые бросаются в глаза, для советского кино все-таки большая редкость. Единственный яркий ляп — в фильме «Аленка» (1961), когда персонаж Эраста Гарина заходит в кабинет в одном костюме, выходит в другом.

Потом снова заходит и выходит опять в другом. Думаю, в современном киноляпов гораздо больше, чем раньше, просто их меньше фиксируют, потому что это мало кому интересно. А советское кино — это бренд, оно по сей день в центре повышенного внимания.