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Цены отдохнут: стоимость зарубежного отдыха будет снижаться

Борис Орлов

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Общество
Цены отдохнут: стоимость зарубежного отдыха будет снижаться
Фото: Pixabay

Цены на зарубежный отдых будут снижаться до конца года из–за окончания летнего сезона и расширения объема авиаперевозок по всем основным направлениям. Такие данные привел 2 ноября вице–президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, наращивание авиаперевозок произошло по всем основным направлениям:

— Я думаю, что сейчас цены стабилизировались и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнут опускаться Турция, где завершается сезон, Таиланд, куда уже пять авиакомпаний планируют летать. Египет серьезно нарастил объемы.

Тенденция на снижение цен сохранится как минимум до весны, считает эксперт.

— Да, цены могут снизиться, но до уровня февраля прошлого года они вряд ли упадут, — говорит коммерческий директор турагентства Светлана Мельниченко. — Во-первых, у работающих в России авиакомпаний есть проблемы с лизингом и страхованием самолетов.

Во-вторых, многие территории для полетов просто закрыты. В итоге, например, из Москвы в Анталию теперь лететь не 3 часа 20 минут, как раньше, а в среднем 5 часов 30 минут. Соответственно, намного выше расход горючего, а значит, и билеты будут дороже. С Египтом — вторым популярным направлением — такая же история.

С другой стороны, как пояснила эксперт, окончательное снятие ковидных ограничений буквально перезапускает туристическую отрасль: многие отели выходят из состояния консервации, предложений все больше, и конкуренция несколько снижает цены.

— В целом, я думаю, цены на пакетные туры будут стабильны, — считает эксперт.

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