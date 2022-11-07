Зачем эстонской красавице нужен тест на «нерусскость»

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На днях сеть взорвалась обсуждением нового витка «культуры отмены»: модель, обладательница титула вице–миссис на конкурсе «Миссис Европа — 2022», гражданка Эстонии Анна Микконен объявила, что сдала ДНК–тест, дабы доказать, что в ее венах нет и капли русской крови.

Причина сдачи анализа бизнесменшей-красавицей, к слову, изъясняющейся исключительно на русском языке, проста: отец и другие родственники вице-миссис поддерживают действия родной страны и специальную военную операцию на Украине, а Анна — нет. Более того: даже увидев результаты теста, ее отец заявил, что «он все равно русский», что опечалило его «принципиальную» дочь.

Увы, в «кровавой» истории красотки ощущается идейная связь с историей Третьего рейха. Принятые там в 1935 году Нюрнбергские расовые законы, особенно «Закон о гражданине Рейха», делил население Германии на граждан, «принадлежащих к немецкой или родственной крови», а также на просто подданных — тех, кто принадлежал к «расово чуждым племенам». Прокомментировать историю с ДНК-тестом мы попросили доктора биологических наук, декана медико-биологического факультета РНИМУ им. Н. М. Пирогова, члена-корреспондента РАН Егора Прохорчука.

— Егор Борисович, объясните, пожалуйста, ДНК–тест способен определить этническую принадлежность человека?

— Генетические тесты с определенной долей вероятности могут указывать на этнический состав человека. За проведением такого теста кроется серьезная экспериментальная работа в лаборатории и математическая обработка результатов, что делает его научно обоснованным.

Объясню просто: представьте себе одну и ту же книгу, выпущенную разными издательствами и отличающуюся только опечатками. Вот так и геном человека представляет собой книгу в 3 миллиарда знаков генетического алфавита, в котором всего четыре «буквы». Заметьте: «Война и мир» Льва Толстого содержит около 5 миллионов букв из кириллицы. На 1000 букв генома в среднем приходится одна опечатка.

— В этом, получается, и отличие?

— Этнические группы отличаются наличием и частотой возникновения этих опечаток в генетических текстах. К примеру, русские и украинцы имеют практически одинаковые наборы и частоты «опечаток», а эстонцы и русские — совсем немного отличающиеся частоты.

Более того, каждый современный человек есть результат взаимодействия разных поколений, разных этнических групп. Скажем, русские, проживающие в Архангельской области, будут совсем близки к эстонцам по набору своих «опечаток», а русские донские казаки — немного дальше.

— Пусть прозвучит наивно, но как не спросить, вспоминая о делении людей в Третьем рейхе: а что, это как-то влияет на таланты, способности, интеллект?

— Измерение количества и частот «опечаток» в своем геноме чаще всего никаким образом не может определить ни ваши умственные или, скажем, музыкальные способности, ни даже на 100 процентов предсказать возникновение таких заболеваний, как рак или диабет. Еще более сложным является вопрос взаимодействия, например, генетики и культуры.

Их связь представляется современным ученым весьма неустойчивой, если вообще существует. Так, венгры по своему ядерному геному сложно отличимы от окружающих их западных славян, но по своему языку являются представителями финно-угорской языковой группы, что роднит их с финнами и эстонцами.

— То есть культура и воспитание, условно говоря, могут довлеть над генетикой?

— Мировой научный опыт показывает, что культурная и социальная составляющая личности человека доминирует над генетикой. Но, похоже, что не в случае с госпожой Микконен, чья ДНК доминирует над ее воспитанием и безусловно роднит ее с представителями ранних приматов, а по устройству ее генетического кода даже с амебами. По мне, так это уникальное существо требует изоляции и сохранения в неволе для всестороннего исследования популяционными биологами и генетиками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем:

— Те, кто ныне четко соединил себя с Европой, делают все, чтобы быть кем угодно, но не русскими — эстонцами, латышами, ведь ныне иначе в какую-нибудь Францию не уехать. Кто соединил себя с Россией — хотят быть русскими. Что же касается аналогов с Третьим рейхом, то пока это, к счастью, не совсем так, поскольку на данный момент подобные тесты обязательного характера не носят. Так что пока это нацизм добровольный, личный выбор конформистов. Но то, что это заворачивает в сторону Третьего рейха, — точно.