«Проскочить не получится»: что значит запрет Турции на полеты российских самолетов с двойной регистрацией

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С 1 ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией. Теперь из-за необходимости облетать турецкую территорию продолжительность рейсов, например, в Египет, увеличилась на 20–30 минут. «Вечерняя Москва» узнала у главы профильной ассоциации «Аэропорта» Виктора Горбачева, что значит запрет на перелет лайнеров, зарегистрированных в двух юрисдикциях, и как это отразится на полетах из России в Турцию.

По его словам, авиакомпаниям пора определиться, к какой стране относятся их самолеты. Это поможет им избежать проблем в связи с непредвиденными ситуациями.

— Турецкие власти поступили совершенно правильно, что запретили летать самолетам с двойным гражданством. Авиакомпании должны были уже определиться. Многие перевозчики перешли в российский реестр. Необходимо было сделать то же самое. Если самолет принадлежит одновременно двум странам, то непонятно, кто из них будет нести за него ответственность, — считает Горбачев.

Эксперт отметил, что самолеты с двойным гражданством не смогут летать над воздушным пространством Турции. Более того, они могут быть арестованы в аэропортах других стран:

— Из-за данного запрета авиакомпании, у которых самолеты имеют двойную регистрацию, не будут летать в Турцию. А также они не смогут пролетать в турецком воздушном пространстве в Египет. Важно понимать, что данные лайнеры могут арестовать в аэропортах других стран, например, в Узбекистане, Египте или Белоруссии. Это международные полеты. Если авиакомпании хотят летать с двойным гражданством, то можно это делать только по территории России. Они прекрасно об этом знают, но хотят проскочить.

У авиакомпаний было много времени с февраля определиться с регистрацией своих самолетов. Более 90 процентов воздушных судов были переведены в российский реестр. А остальная часть самолетов, скорее всего, не успела это сделать, предположил специалист.

Министерство транспорта России в ближайшее время планирует провести переговоры с авиавластями Турции по поводу введения запрета пролета лайнеров с двойной регистрацией. В ведомстве добавили, что министерство совместно с Росавиацией регулярно проводят работы с авиационными администрациями иностранных государств. Подобные меры необходимы для получения гарантий, что российские самолеты не будут арестованы или задержаны по чьему-либо требованию.