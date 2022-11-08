Социальные услуги оценят по новым стандартам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

8 ноября состоялся форум «День качества в НКО», где обсудили главные проблемы развития благотворительных организаций и социальных проектов.

В большом зале Общественной палаты РФ собрались эксперты в сфере социальных проектов и представители некоммерческих организаций. На повестке дня стоит важный вопрос — как сделать социальную помощь более эффективной и повысить качество услуг.

По словам депутата Государственной думы РФ Татьяны Буцкой, сейчас в России не существует механизма перехода от проектной благотворительной деятельности к системной. При этом у государства есть четкий запрос на сотрудничество с НКО, чтобы сделать доступной социальную помощь для тех граждан, которые не могут претендовать на государственные выплаты. В эти категории входят, например, люди, чей доход выше прожиточного минимума на незначительную сумму.

Для того чтобы облегчить связь НКО с нуждающимися, разрабатывается специальный сервис, который будет доступен на портале «Госуслуги ». Он позволит людям обратиться с запросом в благотворительные организации.

— НКО сейчас очень тесно вплетены во все государственные процессы, особенно социальные, — пояснила Татьяна Буцкая. — Если раньше соцработники только ходили в магазины, убирали дома у недееспособных граждан, то сейчас реализуется система долговременного ухода, когда пожилое поколение и люди с ограниченными возможностями здоровья будут охвачены индивидуальной заботой и медицинской помощью. Эта сфера как раз нуждается в содействии НКО, но важно, чтобы их услуги соответствовали критериям качества.

Такие стандарты для работников сферы социальных услуг разработали представители АНО Центр качества «ОКНО» совместно с экспертами Роскачества. Эти правила помогут оценить не только качество предоставленной услуги, но и эффективность управления самой организацией.

— Часто структура некоммерческой организации не позволяет оперативно оказать помощь и реагировать на запросы общества. Особенно это проявляется в быстро меняющемся обществе, как сейчас, — дополнила директор департамента эффективности бизнес-процессов и международного сотрудничества Роскачества Анна Малечкович.

Помимо этого, на форуме обсудили еще одну проблему в деятельности НКО. Дело в том, что денежные гранты сегодня выделяются только на краткосрочные проекты. Пока не разработаны методы господдержки НКО, чтобы сделать их деятельность долговременной и системной.

— Методика самооценки по разработанным критериям уже показала эффективность, но есть запрос и на независимую оценку и получение знака качества, — рассказала генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО» Илона Южакова. — Нужно повышать компетенции и учить специалистов управлять инструментами оценки качества, наладить поощрение организаций, которые уже применяют эту систему в своей деятельности. Именно эта мера поможет НКО разработать стратегии долговременного развития.

Южакова отметила, что для развития проекта нужны дополнительные меры поддержки — субсидии, гранты.

Помимо НКО, в дискуссии обозначили социальное предпринимательство как одно из самых перспективных видов деятельности. Главное отличие этой формы бизнеса от остальных — на таких предприятиях могут работать бывшие заключенные, материодиночки и пенсионеры, то есть социально уязвимые категории граждан. Кроме того, социальное предпринимательство поможет избавить сами организации от необходимости получать грантовую поддержку, ведь они быстро становятся самоокупаемыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Богатов, директор АНО «Национальный центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций»:

— В сфере социального предпринимательства грантовую поддержку следует рассматривать как инвестицию, которая поможет вывести некоммерческую организацию на новой уровень. Дальше вложенные средства должны окупаться — это более правильная модель, которая поспособствует устойчивому развитию социальных проектов.