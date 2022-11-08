Мы все — одна семья: как специалисты помогают переселенцам из новых регионов овладеть востребованными профессиями

Руководитель школы нянь и гувернанток, координатор проекта «Одна семья» Дарья Кривенко принимает заявки на участие в курсах. Планируется бесплатно обучить две тысячи переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, помочь им справиться с невзгодами и обустроиться на новом месте / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В бесплатной школе нянь для переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей уже 14 ноября стартуют первые занятия. Как и чему там будут учить, 8 ноября узнала «Вечерняя Москва».

В первой бесплатной школе нянь и гувернанток «Одна семья» для переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей вовсю идет подготовка к занятиям. Все необходимые методики уже разработаны, а преподаватели готовятся обучать тех, кто приехал в столицу из новых российских регионов.

— Цель проекта — как можно быстрее дать возможность освоить новую профессию тем, кто волею судьбы был вынужден покинуть свои дома, — рассказала «ВМ» координатор проекта, руководитель школы нянь и гувернанток «Одна семья» Дарья Кривенко. — Присмотр и уход за детьми на данный момент — одна из самых востребованных сфер деятельности.

И мы рассчитываем, что значительная часть наших студентов уже в самое ближайшее время смогут облегчить заботы многих московских семей и при этом достойно зарабатывать. Школа «Одна семья» базируется на опыте проекта «Бабушка и дедушка на час», но, как говорят педагоги этой школы, работа с переселенцами имеет свои особенности.

Например, параллельно с обычными занятиями со студентами будут работать психологи. Один из них, Григорий Крамской, отмечает: готовимся оказать всю возможную помощь тем, кто последние восемь лет жил под постоянными обстрелами. Консультации и беседы с психологами помогут справиться нуждающимся с посттравматическим стрессовым расстройством.

— Сейчас им предоставляется потрясающий шанс изменить жизнь к лучшему. И мы окажем им всестороннюю поддержку, — говорит Крамской. Все занятия в школе проводят известные московские психологи, врачи, юристы, специалисты по раннему развитию детей. Именно они станут той самой «Одной семьей» для новых граждан нашей страны, помогут освоить новую профессию.

На занятиях студенты узнают, как правильно взаимодействовать с детьми и их родителями, как оказать первую доврачебную помощь в экстренных ситуациях и как адаптироваться в новых условиях работы и жизни.

— Поступить в школу могут переселенцы старше 18 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Для будущих студентов школы будет проводиться собеседование с психологами, а также автоматизированная проверка их благонадежности, — говорит Дарья Кривенко.

Разработанная диагностика, беседы и тестирование помогут определить социальную включенность человека, возможные риски при общении с другими людьми.

По окончании курсов студенты пройдут практику в экспертных семьях под наблюдением куратора и родителей ребенка. Только после того как специалисты убедятся, что человек освоился, а в принимающей семье с няней налажен контакт, он получит допуск к работе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Николаева, депутат Московской городской Думы:

— В Москве уделяется большое внимание проблемам и всесторонней поддержке людей, вовлеченных в военные действия на Украине. Это русские люди, приехавшие с Донбасса, спасаясь от обстрелов и боевых действий. И здесь необходимо решать множество вопросов — от быта до их трудоустройства, медицинского обслуживания и образования детей. Это наше общее дело, и от того, как мы пройдем этот путь, насколько мы сможем сплотиться, будет зависеть победа и на фронте, и в экономике. Наше общество быстро «взрослеет», укрепляются наши ценности.

СПРАВКА

Программу обучения составили специалисты АНО «Возрасту.нет» при поддержке Фонда президентских грантов. У коллектива методистов есть опыт подобной работы: организованную ими школу нянь «Бабушка и дедушка на час» прошли уже более 12 тысяч человек, из них 75 процентов успешно трудоустроились. Причем не только в семьи, но и в детские сады. Программа обучения составляет более 300 часов. Пройти ее смогут в общей сложности