Осуществила детскую мечту

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Победительницей Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» стала жительница района Котловка Елизавета Медведева. 10 ноября она рассказала «Вечерней Москве», почему решила связать свою жизнь с медициной.

Елизавета Медведева с 2004 года работает медсестрой в четвертом филиале городской поликлиники № 22. Москвичка занимает должность профессионального помощника в офтальмологическом кабинете, а до этого она успела поработать и в операционной, и в отделении хирургии. Как сама признается — набиралась опыта.

— Я с детства стремилась помочь каждому, вылечить всех — начиная от близких людей, заканчивая животными. Затем, повзрослев, окончательно убедилась, что хочу развиваться как профессионал именно в сфере медицины, — говорит Елизавета.

По ее признанию, к конкурсу профмастерства готовилась долго и основательно. Сначала выиграла региональный этап состязаний. Потом началась тщательная подготовка к всероссийскому финалу, где конкуренцию ей составили самые опытные коллеги со всей страны. Говорит, что целыми днями снова сидела за учебниками, вспоминая все то, чему научилась за годы работы в больнице и поликлинике. Тем более что помимо теоретических знаний, на конкурсе нужно было продемонстрировать практические навыки. При этом, выполняя задания, необходимо было конкурсной комиссии объяснять каждое свое действие, каждый шаг.

— Многие спрашивают, почему именно медсестра, а не врач. На мой взгляд, медсестра — это тот человек, кто оказывает пациенту весь уход, назначенный врачом. И именно от ее навыков и профессионализма зависит дальнейшее благополучие пациента, — говорит Медведева.

Если и до победы в конкурсе ее узнавали на улице жители района Котловка, то после нее она стала настоящей знаменитостью. И по ее признанию, сбылась ее давняя детская мечта — стать самой лучшей в своем деле.

— Это невероятное чувство, когда достигаешь поставленных целей. После конкурса люди все время поздравляют меня и говорят о том, что полностью доверяют мне свое здоровье. Это самые лучшие слова, которые мечтает услышать любой медицинский работник, — добавляет она.

В свободное от работы время Елизавета проводит со своей семьей. Они любят гулять по Москве. По ее словам, за последние десять лет город очень похорошел — значительно изменился не только родной район, но и вся столица. Даже знакомые места, после того как их благоустроили, теперь смотрятся свежо, по-новому.

— Я очень люблю музей-заповедник «Царицыно». Там можно насладиться природой, по-настоящему расслабиться. Моя профессия требует постоянной сосредоточенности, поэтому очень важно давать себе отдых, время на перезагрузку, чтобы продолжать дарить заботу людям, — говорит Медведева.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится в стране с 2012 года Министерством труда и социальной защиты РФ. В этом году при поддержке правительства Москвы в нем впервые появилась номинация «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения».

Соревнования проходили на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения столицы, который обладает самым современным медоборудованием, на котором медики регулярно отрабатывают свои практические навыки.