Студенты любят Родину за бескрайние просторы

Студентки одного из московских частных предуниверситетских колледжей Софья Дорошкина и София Андрийко (слева направо) поучаствовали во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте «Моя любовь, душа моя — Россия». Они написали эссе о том, что любят Родину за богатую историю / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

10 ноября в столице состоялся Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» «Вечерняя Москва» узнала как прошла акция.

В учебной аудитории стоит тишина. Лишь звук работающих компьютеров и клацание по клавишам прерывает ее. Студенты одного из столичных частных колледжей внимательно отвечают на вопросы об истории Российского государства, символике своей Родины и о многом другом.

Всего на тест отводится 60 минут. По словам одной из студенток Софии Андрийко, часа вполне достаточно для такой работы, ведь вопросы не особо сложные.

— Я первый раз участвую в этой акции. Мне было интересно понять, насколько хорошо я знаю историю страны, в которой я живу. Я думаю, что всем молодым людям нужно участвовать в таких патриотических диктантах. В наше время важно не забывать, из чего состоит наша страна, какие главные события она пережила за всю свою великую историю, — говорит София Андрийко.

После окончания тестовой части диктанта ребята принимаются за творческие работы. В свободном формате они пишут о том, почему любят Россию. В своих эссе рассказывают о любимых регионах нашей страны, о великих поэтах и национальных достижениях. Например, Софья Дорошкина в эссе подчеркивает, что Россия для нее — это в первую очередь сильные и волевые люди, которые живут здесь.

— В то время, когда людям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужна помощь, наши люди всегда готовы помочь. К тому же российский народ во все времена боролся с врагами до конца, переживал то, что не сможет ни один другой. В этом и есть сила и мужество россиян. Я надеюсь, что таких граждан, которые любят свою Родину и все ее красоты, будет становиться только больше, — говорит Софья Дорошкина.

А студентка Наталия Алексеева отметила, что любит Россию за ее историю.

— Множество великих людей, которые родились здесь и прославляли нашу страну по всему миру, — это ее уникальная ценность. Мы можем гордиться тем, что у нас есть такие прекрасные реки, горы, леса, которые просто поражают своей красотой и масштабом. К тому же такие невероятные города, которые раскинулись по все территории России. Далеко не каждое государство обладает такими богатствами, поэтому нам нужно ценить это наследие и делать так, чтобы люди продолжали любить нашу Родину такой, какая она есть, — сказала Наталия Алексеева.

Всего в диктанте приняли участие более 1200 человек из различных учебных заведений всех регионов нашей страны. По словам главы организационного комитета акции Руслана Корчагина, такие мероприятия должны проводиться чаще.

— У нас есть некоторые планы по большему развитию таких патриотических акций. Мне кажется, что их нужно проводить и в школах, чтобы юные ребята могли узнать о своей стране нечто новое и понимали, где они живут. В целом мы довольны, что смогли привлечь стольких людей к диктанту, — отметил Корчагин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван РадькоВ, заместитель директора Роспатриотцентра:

— Я думаю, что патриотизм нужно развивать именно такими диктантами и различными акциями, где представители молодого поколения могли бы больше узнать об истории нашей страны. Они должны сами тянуться к этому и быть теми, кто останется со своей Родиной даже в самое трудное время.

Это важно не только для настоящего России, но и для будущего создания единого, умного и знающего историю народа.