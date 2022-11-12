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Большие упрямцы и консерваторы: названы главные особенности земных знаков зодиака

Дарья Муромская
Общество
Большие упрямцы и консерваторы: названы главные особенности земных знаков зодиака
Фото: Pixabay

Каждый из двенадцати знаков астрологического цикла является уникальным в своем роде. Однако представители одной стихии все-таки обладают схожими взглядами на жизнь и одинаковыми ценностями. Принято считать, что огненные знаки зодиака являются самыми уверенными натурами, воздушные — легкими на подъем личностями, водные — закрытыми людьми, а земные — это всегда прагматики. Именно о последней стихии сегодня пойдет речь. Об особенностях земных знаков зодиака «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Влияние стихии

Наш мир не мог бы существовать без наличия земных знаков зодиака, ведь именно они отвечают за прагматический подход, обоснованность и семейные ценности. Это одни из самых рассудительных, надежных и основательных людей, которые, прежде всего, думают головой. Однако даже у земных знаков зодиака есть свои потребности: они очень сильно привязаны к семье, ради которой готовы пожертвовать даже карьерой.

Каждый из трех представителей земной стихии является абсолютным консерватором и большим упрямцем. Неслучайно Тельцов, Дев и Козерогов называют очень тяжелыми и негибкими людьми. Они с трудом переносят любые перемены и избегают всяческих неопределенностей. Тельцы, Девы и Козероги всегда прочно стоят на земле и никогда не строят воздушных замков.

Тельцы

Медлительные и стабильные Тельцы надежны как скала. Они не предают близких людей, не меняют однажды принятого решения и являются очень надежными друзьями и преданными партнерами. Тельцы сильно тяготеют к материальным благам и умеют терпеливо накапливать целое состояние. Они трудолюбивы, рассудительны и всегда ищут от жизни постоянства. Самым большим недостатком указанного знака является его невероятное упрямство. Если Тельцы упрутся рогами в пол, их не переупрямить.

Девы

Педантичные и суховатые Девы любят порядок во всем. Они редко проявляют бурные эмоции и отличаются очень зрелым взглядом на вещи. Серьезные и ответственные Девы ценят надежность, как и Тельцы. Указанный знак всегда подмечает любые мелочи и очень любит давать окружающим людям советы. Девы отличаются чрезмерно ворчливым и критичным нравом, за что могут не нравиться многим. Однако также легко в одночасье они становятся очень заботливыми натурами, когда помогают близким. Ярко выраженными качествами Дев являются невероятная брезгливость и любовь к идеальному порядку.

Козероги

Мудрые и серьезные Козероги никогда не витают в облаках. Они всегда живут здесь и сейчас. Козероги хранят верность своему идеалу и никогда не прощают предательства. От Тельцов и Дев указанный знак отличается амбициозностью и желанием достичь самого лучшего. Практически все Козероги оказываются настоящими карьеристами, однако при этом успевают завести семью в довольно раннем возрасте. Все потому, что очень ценят родственные связи и наличие постоянного партнера рядом. Козероги более хладнокровны, чем Тельцы, и менее критичны, чем Девы. Высказываются они редко, но метко, поскольку взвешивают каждое произнесенное слово. Отличительной чертой Козерога является его способность становиться жестким, если не жестоким, в определенных обстоятельствах.

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