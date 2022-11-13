Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим

Ольга Кузьмина  

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим
Фото: Пресс-служба ЦДП

90 лет исполнилось Московскому Союзу художников. Празднует юбилей и секция плакатов. Ее труды долгие годы были частью нашей жизни, а ныне являются объектом ностальгии.

О прошлом и будущем плаката мы говорили с Камилем Зайнетдиновым, доцентом кафедры дизайна Российской государственной специализированной академии искусств, председателем секции плаката Московского Союза художников.

Я думала, начнем мы разговор с далекой истории. Но как только Камиль Зайнетдинов вручил мне альбом «Плакат в Старосадском», все, пропала я: оторваться невозможно, до вопросов ли… Не стеная по поводу невнимания общества к культуре, Московский Союз художников, арендубщий под свое представительство особняк в Старосадском переулке, 5, на территории внутреннего двора уже два года проводит тематические выставки плаката. И даже в пандемию эти выставки работали, так как они — под открытым небом. И народ пошел! Все — бесплатно и открыто для всех с 9.00 и до десяти вечера.

И никаких ограничений по количеству визитеров, тут рады всем. Здесь есть плакаты исторические, а есть — современные, ибо плакат не умер и не собирается, просто стал он чуть другим, часто ироничным, задающим вопросы, не дающим готовых решений, но призывающим к размышлениям.

— Почему плакатная секция образовалось в 1932-м, Камиль Фаттахович, а не раньше?

— В 1932 году вышли постановления правительства России «О создании творческих союзов и объединений», но где-то за полгода до этого знаменитый художник Дмитрий Моор, он же Дмитрий Орлов, собрал вокруг себя порядка 140 графиков, и они оформились как «Общество работников революционного плаката».

Это была его инициатива, ну а когда начались некие движения наверху, Моор просто пришел в Союз художников с готовой структурой. Сегодня Московский Союз художников состоит из девяти различных секций, и одна из них — плакатная. Так что 90-летие этой осенью отмечает и она. Большая выставка по этому поводу прошла летом в Новой Третьяковке, а также была выставка в выставочном зале МСХ на Кузнецком Мосту, 20, но там мы показали плакаты только за последние пять лет. Предмет нашей гордости — это, конечно, постоянные тематические выставки в Старосадском. И альбом — наш своеобразный отчет о работе. Мы, кстати, обращались в столичный Департамент культуры с предложением содействовать внесению этой части городской среды с нашими выставками в какой-нибудь туристический маршрут. Пока тишина, но надеемся быть услышанными. Ведь я сам наблюдаю, как люди эти выставки рассматривают. Ходят, смотрят, молодежь так вообще: когда тепло — сидят на газонах, благо у нас это не запрещено, смотрят…

— А что за QR-коды на страницах?

— У нас все современно. Если навести на QR-коды смартфон, зазвучит голос: увиденное прокомментирует тот или иной известный актер, посетивший выставку. (Навожу: говорит актер Владимир Епифанцев. Здорово!)

Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим Фото: Пресс-служба ЦДП

— Секция плаката на «ковидный вызов» отвечала?

— Конечно. В самом начале пандемии была организована выставка плаката в Старосадском. Московские плакатисты вообще живут довольно активно. Раз в два года проходит Международный конкурс плаката, это масштабное мероприятие.

В 2020 году пришло большое количество работ, более чем из тридцати стран. А еще у нас была очень любопытная выставка к юбилею революции 1917 года — «Переворот. Сто лет и три года».

В альбоме немало интересных работ, которые были представлены на выставке. Того же Моора посмотрите! ...О да! Изобразить Ильича почти что с олимпийским факелом и дьявольски хитрой полуулыбкой в 1919 году… Н-да. А вот плакат современный. Несется на зрителя, страшно дымя, черный «революционный» паровоз.

А в клубах дыма проступают лица — и Ильича, и его окружения, и тысяч тех, кто превратился в дым в пламени революционных свершений. Автор плаката, кстати, Камиль Зайнетдинов.

— О чем будет следующая выставка в Старосадском?

— Начинаем проект «Наследие». Это будут персональные выставки мэтров московского плаката. Стартует цикл с работ Ефима Цвика — потрясающего, невероятного художника.

Потом будет, думаю, Константин Константинович Иванов, Олег Михайлович Савостюк, мой учитель. К новогодним праздникам мы представим выставку циркового плаката.

— Скажите, а началась история плаката с революции?

— Нет, конечно. Плакат вообще как жанр начал оформляться примерно во второй половине XIX века. С развитием техники появилась возможность недорогого тиражирования плакатов большого формата. Плакатистов как таковых еще не было, плакаты создавали живописцы и графики.

Одними из первых рекламу стали заказывать театры, так появились первые афиши (плакаты). Быстро развивалась промышленность, открывались промышленные и художественные выставки, и на пороге была эпоха кино, и все это надо было как-то рекламировать. А ни радио, ни телевидения не было. И возник плакат — как бы объявление, хорошее, качественное, с рисунками, привлекающими внимание. Этим жанром заинтересовались талантливые авторы. Во Франции театральные плакаты создавал Тулуз Лотрек, у нас — Валентин Серов (вспомните его изумительный плакат к выступлениям Анны Павловой). Нарисовать это надо было убедительно. Так что плакатная культура сформировалась до революции.

— Ну а потом наступил 1917 год и появились «агитки»?

— Нет, агитационный плакат появился еще во время Первой мировой. Его создавали такие именитые художники, как Иван Билибин, Казимир Малевич, Леонид Пастернак и другие авторы. Ну и революции, конечно, нужны были и агитация, и пропаганда. Помните, у Маяковского: «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры...»

— Поражает дальновидность советского правительства: оно понимало, как все это важно. Нельзя говорить о войне и не вспомнить плакат «Родина-мать зовет!».

— Кстати, существует версия, по которой Ираклий Тоидзе изобразил на плакате свою родную мать. Не знаю, так ли это. Знаю другое: в советские времена существовала масса издательств, а у предприятий и организаций в бюджетах были заложены средства на наглядную агитацию. И ты, хочешь или не хочешь, должен был эти средства потратить на ее закупку. Когда я служил в армии, к нам раз в полгода приходили стопки разных плакатов.

Существовала система: если есть такая статья расходов, то найдутся и мастера-исполнители, и издательства…Мы вот дружим давно с Российской Государственной библиотекой.

В нее в обязательном порядке поступали все издания включая плакаты, и сейчас у них просто колоссальная коллекция роскошных советских плакатов. А мы им помогаем, как можем, пополняя фонды РГБ современными работами.

— Во времена СССР на плакаты был госзаказ?

— Конечно. И за плакат платили очень хорошо, особенно за политический. Сейчас со стороны государства заинтересованности подобной я не замечаю. Иногда вижу образцы некой социальной рекламы в городе, но она по большей части выполнена не профессионально.

На мой взгляд, вкладывают деньги в те же телеканалы, считая это достаточным. Но все закончилось, когда исчез госзаказ и развалились плакатные издательства.

Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим Фото: Пресс-служба ЦДП

В конце 80-х и начале 90-х создавались талантливые социально-политические плакаты, получившие название «перестроечный плакат» — это было целое явление. Но до тиража эти произведения, как правило, не доходили и экспонировались только на выставках.

— А как вообще происходила, скажем так, технология исполнения госзаказа?

— В вузах, в Суриковском, например, сначала учились два года на факультете графики, а после второго курса мы выбирали направления в соответствии со своими интересами. Три года кто-то занимался только плакатом, изучал, в чем его особенность, как с его помощью можно ясно, грамотно и выразительно донести какую-то идею, добавив, возможно, некую метафору или гротеск, но при этом нарисовав все убедительно и точно — для чего параллельно шли занятия по рисунку. Как все происходило?

В издательстве «Агитплакат», где я работал, был огромный стол, вокруг которого собирались художники и поэты, а во главе его всегда сидел мэтр — Борис Ефимов. Объявлялись темы — из тех, что волновали в данный момент: сельское хозяйство или пьянство, разные. Их разбирали, первым выбирал себе тему Ефимов, до нас, молодых, доходили остатки, но мы были счастливы — в такой-то компании находиться! Потом поэты показывали свой материал, а эскизы выставлялись на общее обозрение и обсуждались вслух: что не так и почему.

— Это было волнительно?

— Очень волнительно, но при этом все было как-то весело и дружелюбно. Что-то проходило, что-то нет, в случае провала тему твою могли отдать другим. Но так было до 1992 года, потом — все.

Мне рассказывали, что бесценный архив одного из издательств при ЦК КПСС, например, люди просто разбирали по домам — все было брошено. Ну и в нашем «Агитплакате», где хранился архив с 1952 года, тоже немало пропало — здание много лет стояло запущенным, потом там и вовсе упала крыша…

— С ностальгией вспоминаете времена, когда труд плакатиста ценился?

— Не без этого. Художники тогда выезжали на те же «творческие дачи»: государство обеспечивало условия для работы, не скупясь. Сейчас, например, острый для многих вопрос с мастерскими стоит на повестке дня. Куда бежать, если тебя выселяют из помещения, которое ты занимал лет тридцать, в которое ты врос?

— Не знаю… Понимаю только, что вложения государственные были огромными. Но был и результат. А недавно я поняла, что у нас практически пропала карикатура, особенно политическая.

— Да, это так. В газетах карикатуры иногда печатают, так же изредка печатают плакаты... Но я могу лишь повторить, что, как мне кажется, государству нашему кажется достаточным количество тех пропагандистских передач, что идут по ТВ. Кстати, насколько я помню, последний раз министр культуры РФ посещал выставки Московского Союза художников двадцать лет назад.

— Можно ли выразить в каких-то цифрах количество плакатов, производимых прежде и ныне?

— Думаю, это нереальная задача. Сотни тысяч, мне кажется, можно насчитать… Но как могло быть иначе, если в них была огромная нужда, а государство понимало, что это колоссальное средство воздействия. Но это было уникальное явление в СССР. Нигде в мире такого не было! В настоящее время тематические плакатные акции и выставки под открытым небом проходят во многих странах. Причем в городах создаются специальные площадки в местах большого скопления людей: на площадях, парках, бульварах.

Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим Фото: rsl.ru / Владимир Михайлович Меньшиков (1933—1994) [Ленинград] : Худож. РСФСР, 1967

К сожалению, у нас в России пока этого нет. «Плакат с Старосадском» — это первый опыт регулярных тематических выставок под открытым небом.

— Камиль Фаттахович, вы преподаете сейчас плакат в Российской государственной специализированной академии искусств. Как современные дети относятся к этому виду искусства?

— Думаю, вы удивитесь ответу — с восторгом! Им нравится учиться. Плакат, как дисциплина, прежде всего учит креативному мышлению, умению формировать, оценивать и отражать в изобразительной, образной форме различные процессы и события. Студентам нравится мыслить, излагать свои мысли четко и наглядно, и в силу этого они участвуют в выставках и побеждают в различных конкурсах. Смотришь на то, что они делают, и настраиваешься както позитивнее.

ДОСЬЕ

Камиль Фаттахович Зайнетдинов родился в 1963 году в Москве. Доцент, председатель секции плаката Московского Союза художников, постоянный участник и лауреат Всероссийских и международных выставок и конкурсов.

КСТАТИ

За время пандемии в издании для метро «Москва вечерняя» мы опубликовали 100 плакатов с при зывом прививаться от COVID-19. Стихотворные тексты написал шефредактор еженедельника Артем Чубар, а артдиректор «Вечерки» Александр Костриков превратил их в плакаты.

СССР Культура Интервью История Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте