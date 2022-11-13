Камиль Зайнетдинов: Жанр плаката не умер, он стал чуть другим

Фото: Пресс-служба ЦДП

90 лет исполнилось Московскому Союзу художников. Празднует юбилей и секция плакатов. Ее труды долгие годы были частью нашей жизни, а ныне являются объектом ностальгии.

О прошлом и будущем плаката мы говорили с Камилем Зайнетдиновым, доцентом кафедры дизайна Российской государственной специализированной академии искусств, председателем секции плаката Московского Союза художников.

Я думала, начнем мы разговор с далекой истории. Но как только Камиль Зайнетдинов вручил мне альбом «Плакат в Старосадском», все, пропала я: оторваться невозможно, до вопросов ли… Не стеная по поводу невнимания общества к культуре, Московский Союз художников, арендубщий под свое представительство особняк в Старосадском переулке, 5, на территории внутреннего двора уже два года проводит тематические выставки плаката. И даже в пандемию эти выставки работали, так как они — под открытым небом. И народ пошел! Все — бесплатно и открыто для всех с 9.00 и до десяти вечера.

И никаких ограничений по количеству визитеров, тут рады всем. Здесь есть плакаты исторические, а есть — современные, ибо плакат не умер и не собирается, просто стал он чуть другим, часто ироничным, задающим вопросы, не дающим готовых решений, но призывающим к размышлениям.

— Почему плакатная секция образовалось в 1932-м, Камиль Фаттахович, а не раньше?

— В 1932 году вышли постановления правительства России «О создании творческих союзов и объединений», но где-то за полгода до этого знаменитый художник Дмитрий Моор, он же Дмитрий Орлов, собрал вокруг себя порядка 140 графиков, и они оформились как «Общество работников революционного плаката».

Это была его инициатива, ну а когда начались некие движения наверху, Моор просто пришел в Союз художников с готовой структурой. Сегодня Московский Союз художников состоит из девяти различных секций, и одна из них — плакатная. Так что 90-летие этой осенью отмечает и она. Большая выставка по этому поводу прошла летом в Новой Третьяковке, а также была выставка в выставочном зале МСХ на Кузнецком Мосту, 20, но там мы показали плакаты только за последние пять лет. Предмет нашей гордости — это, конечно, постоянные тематические выставки в Старосадском. И альбом — наш своеобразный отчет о работе. Мы, кстати, обращались в столичный Департамент культуры с предложением содействовать внесению этой части городской среды с нашими выставками в какой-нибудь туристический маршрут. Пока тишина, но надеемся быть услышанными. Ведь я сам наблюдаю, как люди эти выставки рассматривают. Ходят, смотрят, молодежь так вообще: когда тепло — сидят на газонах, благо у нас это не запрещено, смотрят…

— А что за QR-коды на страницах?

— У нас все современно. Если навести на QR-коды смартфон, зазвучит голос: увиденное прокомментирует тот или иной известный актер, посетивший выставку. (Навожу: говорит актер Владимир Епифанцев. Здорово!)

Фото: Пресс-служба ЦДП

— Секция плаката на «ковидный вызов» отвечала?

— Конечно. В самом начале пандемии была организована выставка плаката в Старосадском. Московские плакатисты вообще живут довольно активно. Раз в два года проходит Международный конкурс плаката, это масштабное мероприятие.

В 2020 году пришло большое количество работ, более чем из тридцати стран. А еще у нас была очень любопытная выставка к юбилею революции 1917 года — «Переворот. Сто лет и три года».

В альбоме немало интересных работ, которые были представлены на выставке. Того же Моора посмотрите! ...О да! Изобразить Ильича почти что с олимпийским факелом и дьявольски хитрой полуулыбкой в 1919 году… Н-да. А вот плакат современный. Несется на зрителя, страшно дымя, черный «революционный» паровоз.

А в клубах дыма проступают лица — и Ильича, и его окружения, и тысяч тех, кто превратился в дым в пламени революционных свершений. Автор плаката, кстати, Камиль Зайнетдинов.

— О чем будет следующая выставка в Старосадском?

— Начинаем проект «Наследие». Это будут персональные выставки мэтров московского плаката. Стартует цикл с работ Ефима Цвика — потрясающего, невероятного художника.

Потом будет, думаю, Константин Константинович Иванов, Олег Михайлович Савостюк, мой учитель. К новогодним праздникам мы представим выставку циркового плаката.

— Скажите, а началась история плаката с революции?

— Нет, конечно. Плакат вообще как жанр начал оформляться примерно во второй половине XIX века. С развитием техники появилась возможность недорогого тиражирования плакатов большого формата. Плакатистов как таковых еще не было, плакаты создавали живописцы и графики.

Одними из первых рекламу стали заказывать театры, так появились первые афиши (плакаты). Быстро развивалась промышленность, открывались промышленные и художественные выставки, и на пороге была эпоха кино, и все это надо было как-то рекламировать. А ни радио, ни телевидения не было. И возник плакат — как бы объявление, хорошее, качественное, с рисунками, привлекающими внимание. Этим жанром заинтересовались талантливые авторы. Во Франции театральные плакаты создавал Тулуз Лотрек, у нас — Валентин Серов (вспомните его изумительный плакат к выступлениям Анны Павловой). Нарисовать это надо было убедительно. Так что плакатная культура сформировалась до революции.

— Ну а потом наступил 1917 год и появились «агитки»?

— Нет, агитационный плакат появился еще во время Первой мировой. Его создавали такие именитые художники, как Иван Билибин, Казимир Малевич, Леонид Пастернак и другие авторы. Ну и революции, конечно, нужны были и агитация, и пропаганда. Помните, у Маяковского: «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры...»

— Поражает дальновидность советского правительства: оно понимало, как все это важно. Нельзя говорить о войне и не вспомнить плакат «Родина-мать зовет!».

— Кстати, существует версия, по которой Ираклий Тоидзе изобразил на плакате свою родную мать. Не знаю, так ли это. Знаю другое: в советские времена существовала масса издательств, а у предприятий и организаций в бюджетах были заложены средства на наглядную агитацию. И ты, хочешь или не хочешь, должен был эти средства потратить на ее закупку. Когда я служил в армии, к нам раз в полгода приходили стопки разных плакатов.

Существовала система: если есть такая статья расходов, то найдутся и мастера-исполнители, и издательства…Мы вот дружим давно с Российской Государственной библиотекой.

В нее в обязательном порядке поступали все издания включая плакаты, и сейчас у них просто колоссальная коллекция роскошных советских плакатов. А мы им помогаем, как можем, пополняя фонды РГБ современными работами.

— Во времена СССР на плакаты был госзаказ?

— Конечно. И за плакат платили очень хорошо, особенно за политический. Сейчас со стороны государства заинтересованности подобной я не замечаю. Иногда вижу образцы некой социальной рекламы в городе, но она по большей части выполнена не профессионально.

На мой взгляд, вкладывают деньги в те же телеканалы, считая это достаточным. Но все закончилось, когда исчез госзаказ и развалились плакатные издательства.

Фото: Пресс-служба ЦДП

В конце 80-х и начале 90-х создавались талантливые социально-политические плакаты, получившие название «перестроечный плакат» — это было целое явление. Но до тиража эти произведения, как правило, не доходили и экспонировались только на выставках.

— А как вообще происходила, скажем так, технология исполнения госзаказа?

— В вузах, в Суриковском, например, сначала учились два года на факультете графики, а после второго курса мы выбирали направления в соответствии со своими интересами. Три года кто-то занимался только плакатом, изучал, в чем его особенность, как с его помощью можно ясно, грамотно и выразительно донести какую-то идею, добавив, возможно, некую метафору или гротеск, но при этом нарисовав все убедительно и точно — для чего параллельно шли занятия по рисунку. Как все происходило?

В издательстве «Агитплакат», где я работал, был огромный стол, вокруг которого собирались художники и поэты, а во главе его всегда сидел мэтр — Борис Ефимов. Объявлялись темы — из тех, что волновали в данный момент: сельское хозяйство или пьянство, разные. Их разбирали, первым выбирал себе тему Ефимов, до нас, молодых, доходили остатки, но мы были счастливы — в такой-то компании находиться! Потом поэты показывали свой материал, а эскизы выставлялись на общее обозрение и обсуждались вслух: что не так и почему.

— Это было волнительно?

— Очень волнительно, но при этом все было как-то весело и дружелюбно. Что-то проходило, что-то нет, в случае провала тему твою могли отдать другим. Но так было до 1992 года, потом — все.

Мне рассказывали, что бесценный архив одного из издательств при ЦК КПСС, например, люди просто разбирали по домам — все было брошено. Ну и в нашем «Агитплакате», где хранился архив с 1952 года, тоже немало пропало — здание много лет стояло запущенным, потом там и вовсе упала крыша…

— С ностальгией вспоминаете времена, когда труд плакатиста ценился?

— Не без этого. Художники тогда выезжали на те же «творческие дачи»: государство обеспечивало условия для работы, не скупясь. Сейчас, например, острый для многих вопрос с мастерскими стоит на повестке дня. Куда бежать, если тебя выселяют из помещения, которое ты занимал лет тридцать, в которое ты врос?

— Не знаю… Понимаю только, что вложения государственные были огромными. Но был и результат. А недавно я поняла, что у нас практически пропала карикатура, особенно политическая.

— Да, это так. В газетах карикатуры иногда печатают, так же изредка печатают плакаты... Но я могу лишь повторить, что, как мне кажется, государству нашему кажется достаточным количество тех пропагандистских передач, что идут по ТВ. Кстати, насколько я помню, последний раз министр культуры РФ посещал выставки Московского Союза художников двадцать лет назад.

— Можно ли выразить в каких-то цифрах количество плакатов, производимых прежде и ныне?

— Думаю, это нереальная задача. Сотни тысяч, мне кажется, можно насчитать… Но как могло быть иначе, если в них была огромная нужда, а государство понимало, что это колоссальное средство воздействия. Но это было уникальное явление в СССР. Нигде в мире такого не было! В настоящее время тематические плакатные акции и выставки под открытым небом проходят во многих странах. Причем в городах создаются специальные площадки в местах большого скопления людей: на площадях, парках, бульварах.

Фото: rsl.ru / Владимир Михайлович Меньшиков (1933—1994) [Ленинград] : Худож. РСФСР, 1967

К сожалению, у нас в России пока этого нет. «Плакат с Старосадском» — это первый опыт регулярных тематических выставок под открытым небом.

— Камиль Фаттахович, вы преподаете сейчас плакат в Российской государственной специализированной академии искусств. Как современные дети относятся к этому виду искусства?

— Думаю, вы удивитесь ответу — с восторгом! Им нравится учиться. Плакат, как дисциплина, прежде всего учит креативному мышлению, умению формировать, оценивать и отражать в изобразительной, образной форме различные процессы и события. Студентам нравится мыслить, излагать свои мысли четко и наглядно, и в силу этого они участвуют в выставках и побеждают в различных конкурсах. Смотришь на то, что они делают, и настраиваешься както позитивнее.

ДОСЬЕ

Камиль Фаттахович Зайнетдинов родился в 1963 году в Москве. Доцент, председатель секции плаката Московского Союза художников, постоянный участник и лауреат Всероссийских и международных выставок и конкурсов.

КСТАТИ

За время пандемии в издании для метро «Москва вечерняя» мы опубликовали 100 плакатов с при зывом прививаться от COVID-19. Стихотворные тексты написал шефредактор еженедельника Артем Чубар, а артдиректор «Вечерки» Александр Костриков превратил их в плакаты.