Курсантов учат защите персональных данных

Курсанты 3-го курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Анатолий Антонов (на переднем плане) и Василий Ломакин показывают абитуриентам, как работает лаборатория электрорадиотехнических измерений / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя прошел день открытых дверей. «Вечерняя Москва» узнала, к чему готовиться будущим курсантам.

В холле университета столпотворение. Родители и дети, пришедшие в главный полицейский вуз, ждут, когда начнутся экскурсия по полигонам и знакомство с материально-технической базой университета. Первая точка сегодняшнего маршрута — просторный актовый зал, где собираются все абитуриенты.

Приветственным словом ребят встречает начальник факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности, подполковник полиции Александр Эрдниев. Офицер отмечает, что в современном мире очень важна информационная безопасность.

— Кибербуллинг, киберсталкинг, использование личных данных граждан — все это настоящие проблемы, которые стоит решать незамедлительно. Сейчас создаются программы для защиты россиян. А мы же, в свою очередь, готовим для этого кадры, — сказал Александр Эрдниев.

Далее будущим курсантам проводят экскурсию по главным достопримечательностям вуза. Просторный спортивный зал для физической подготовки будущих курсантов, компьютерные классы, где студенты показывают ребятам, как быстро можно получить удаленный доступ к персональному компьютеру человека.

По мнению учащейся третьего курса Анны Коломиной, которая проводила мастер-класс, многие люди не подозревают, насколько уязвимы их гаджеты.

— Персональные компьютеры взламывают достаточно часто. Мы, в свою очередь, учимся предотвращать такие мошеннические действия и помогать гражданам, которые столкнулись с этим, вернуть доступ к своему ПК, — сказала Коломина.

Далее по программе — учебный полигон, где курсанты показывают абитуриентам, как работать с различными микросхемами, материнскими платами и многим другим. Самым интересным помещением для многих школьников стала одна из лабораторий, где расположились шесть стендов с электрорадиоизмерительными приборами и собранными основными радиоэлементами.

На компьютерах, подключенных к приборам, курсанты показывают ход различных технических процессов. По словам третьекурсника университета Анатолия Антонова, такие интерактивные занятия и экскурсии — прекрасный способ привлечь новых студентов в вуз. Он об этом знает не понаслышке — свою альма-матер Анатолий выбрал три года назад, придя на такой же день открытых дверей.

— Мне сразу понравился университет. Преподавательский состав и техническое оснащение просто потрясающее, поэтому я сразу принял решение: буду учиться именно здесь. И не пожалел, — сказал Антонов. — На таких мероприятиях можно пообщаться со всеми, узнать мнение студентов и преподавателей, поэтому абитуриенты сами могут определить, нужно ли им поступать сюда или нет.

А одна из пришедших гостей, школьница Карина Логинова, точно решила поступить в университет.

— Надеюсь, что буду также гореть профессией, как все курсанты, — сказала она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Овчинников, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник полиции:

— В нынешних условиях важность такой профессии, как полицейский, сложно переоценить. Приятно, что в столице не просто сохраняется, но и повышается уровень подготовки будущих кадров, которые вскоре пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел. Это важно, чтобы люди понимали и шли в профессию с полной отдачей и по-настоящему любили ее.