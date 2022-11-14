Мишуру покупай, елку наряжай: как сэкономить на елочных игрушках

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На полках столичных магазинов и ярмарках начали продавать новогодние украшения. Декоратор Дарья Васильева рассказала «Вечерней Москве», какие елочные игрушки в тренде и как сэкономить на праздничной атрибутике.

Мода на новогодние украшения меняется каждый год: например, в прошлом многие стремились нарядить свою елку яркими, красочными игрушками в карнавальной тематике. В этом году тренд на нейтральные тона: бежевый, голубой, лавандовый, фисташковый. Причудливыми формами украшений больше никого не удивишь.

Лучше выбирать игрушки классические, например, шары, звезды, треугольники, выдержанные в единой цветовой гамме. Не стоит забывать разбавлять их золотом и серебром. Это будет выглядеть эстетично. Отдельного внимания заслуживают винтажные игрушки. Многие стремятся купить их в антикварных магазинах, на интернет-платформах, чтобы добавить изюминку своему новогоднему дереву. Наибольшей популярностью у москвичей сейчас пользуются советские игрушки 1960–1970-х годов в виде сказочных персонажей и животных.

Зимой и летом одним цветом

Последние несколько лет в тренде искусственные елки из ПВХ. Они считаются более удобным и экономичным вариантом. Сейчас в магазинах представлен большой ассортимент. Классический вариант — зеленый. Однако для разнообразия можно купить синюю, красную или розовую ель. Искусственная елка высотой 180 сантиметров стоит 6999 рублей, но из-за новогоднего ажиотажа цена может вырасти до 10 тысяч

Золотой ключик

Еще одно модное в этом году елочное украшение — золотой ключик, напоминающий хорошо знакомую сказку о Буратино. Игрушки со сказочными мотивами особенно нравятся детям. Сейчас такое украшение стоит 50 рублей, но чуть подорожает до 70.

Лети, пташка

Добавить шарма вашей елке поможет украшение в виде птицы — благодаря красивым перьям пичуги с блестками елка заиграет новыми красками. Стоит комплект из двух таких птичек 256 рублей, а ближе к празднику подорожает до 300 рублей.

Кролик на удачу

2023-й — год Кролика. Считается, что, если окружить себя фигурками в виде этого зверька, следующий год пройдет плодотворно и удачно. Елочная игрушка в виде кролика будет стоить 99 рублей, но к праздникам он подорожает до 149 рублей.

В едином стиле

Елочные игрушки выгоднее всего покупать в наборе. Так вы не только сэкономите, но и соберете композицию в едином стиле. Комплект из трех однотонных елочных украшений «Шишка» сейчас стоит 160 рублей.

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Снежный шар

Стильное украшение для елки, которое сразу привлечет внимание за счет переливающихся частичек внутри шара. Покупать такие игрушки лучше в комплекте. Сейчас стоимость двух штук — 299 рублей, но к середине декабря цена может подняться до 449 рублей.

Символы праздника

Символы года постоянно меняются, но вот Дед Мороз и Снегурочка всегда будут ассоциироваться с этим волшебным праздником. Цена комплекта из двух таких фигурок — 199 рублей.

Добавь огонька

Светодиодная гирлянда создаст праздничное настроение и уют в доме. В магазинах можно найти много моделей с разными режимами подсветки. Стоит такое украшение сейчас 599 рублей за 16,5 метра. Кстати, дизайнеры рекомендуют не убирать гирлянды после праздников.

Сундучок с желанием

Хороший способ удивить гостей — это повесить на новогоднюю елку игрушку в виду сундука, внутри которого спрятаны пожелания на следующий год. Сейчас один такой сундук стоит 199 рублей.

Экзотические звери

В прошлом году наблюдался тренд на елочные игрушки в виде животных. И эти игрушки в моде и сейчас. Например, эффектным украшением новогодней елки станет игрушка в виде красного пеликана. Сейчас она стоит 239 рублей, однако совсем скоро может подорожать до 275 рублей.

Мишуры побольше

Традиционное украшение каждого Нового года. Мишура всегда нарасхват. В этом году в тренде крупные пушистые украшения матовых оттенков. Сейчас она стоит 159 рублей за 2,5 метра.

Сокольники приглашают

В парке «Сокольники» (пр-д Сокольнического Круга, 9) традиционно открыл свои двери музей «Фабрика елочных игрушек». В нем можно увидеть необычные украшения: от новогодних шаров с автографами до игрушек-реликвий, посетить мастер-класс по изготовлению игрушки, а также узнать об истории празднования Нового года. Интересно, что комнаты музея отличаются праздничным антуражем и переход из одного зала в другой напоминает путешествие. До конца этого месяца стоимость экскурсии составляет 300 рублей в будние дни и 500 рублей — в выходные.

Своими руками

Сделать красивую и стильную елочную игрушку собственными руками не так уж сложно — для этого достаточно иметь под рукой всего несколько вещей:

компакт-диск;

прозрачный елочный шар;

суперклей.

Для начала необходимо разрезать диск на небольшие треугольники. Затем нанести на них клей и приклеить на шар таким образом, чтобы между кусочками не оставалось пустых мест, а лучше всего — покрасить перед наклеиванием шарик в серебристый цвет или заполнить пустые места краской. После этого дать композиции высохнуть — и вуаля, игрушка готова.