Названы пять знаков зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри

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Далеко не все люди торопятся заводить детей. У многих находятся весомые причины, которые заставляют отказаться от родительства. Представители некоторых знаков зодиака ставят на первое место карьеру, а другие же просто не хотят взваливать на свои плечи серьезную ответственность. Кто чаще всего становится чайлдфри, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Если они становятся родителями, то только в зрелом возрасте. Как правило, Овны — карьеристы, готовые постоянно жертвовать семьей в угоду профессиональным амбициям. Изменить позицию Овна могут либо большая любовь и настойчивые просьбы партнера, либо сам упрямец, который наконец-то реализует все свои цели и решит на годик–другой осесть дома. В любом случае представители знака спокойно реагируют на отсутствие детей рядом и не теряются, услышав от своей семьи главный вопрос «о будущих внуках». Овен всегда может найти истинное утешение в любимой работе.

Близнецы

Зачастую Близнецы никогда не взрослеют по-настоящему. Они всегда остаются немного детьми, сосредоточенными исключительно на приятных моментах в жизни. Они любят веселиться, посещать вечеринки и не хотят чувствовать никакого груза ответственности за спиной. Вот только с детьми быть таким свободолюбивым непоседой оказывается очень трудно. Именно поэтому Близнецы предпочитают сразу же ставить партнера в известность о том, что не горят желанием стать родителями в ближайшей перспективе. Правда, иногда даже они могут передумать и все-таки завести симпатичного малыша, когда устанут тусоваться.

Стрелец

Веселые Стрельцы обожают общаться с детьми и показывать, что могут рассмешить самого строгого и плаксивого карапуза. Но задайте им вопрос о собственном наследнике, и они непременно переведут разговор в другое русло или скажут, что слишком заняты собой. Действительно, Стрельцы очень любят путешествовать и срываться с насиженного места. Представители указанного знака прекрасно знают о своей слабости, поэтому вполне логично не рискуют менять свой статус. Зато Стрелец с удовольствием посидит с детьми старшей сестры и разрешит есть сладкие конфеты перед сном.

Скорпион

Скорпионы отказываются от родительства в угоду своих личных амбиций, причем не только профессиональных. Прекрасно зная о сложностях собственного характера, они понимают, что дети могут стать для них слишком непростым испытанием. Скорпион, любящий тишину и уединение, далеко не всегда соглашается круто изменить свою жизнь. При этом он никогда не ощущает себя ущербным или несостоятельным. Окруженный многочисленными друзьями и любимой работой, представитель этого знака чувствует себя абсолютно полноценным и счастливым человеком.

Водолей

Водолей нередко обзаводится детьми довольно поздно, только когда достигнет поставленных целей. Но даже в самый последний момент он может решить, что слишком стар для младенцев, и спокойно вычеркнет родительство из следующего пункта в списке дел. В глубине души Водолей отлично понимает, что просто боится новой ответственности и несильно интересуется лучшей маркой детских подгузников. Гораздо интереснее представителю указанного знака решать сложные философские вопросы и блистать остроумием на светских раутах.