Москва любит решительных: Ильдар Абдразаков нашел свой ключ к сердцу столицы

Открытие юбилейного V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в Московской консерватории при участии Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан / Фото: Евгений Евтюхов / Фонд Ильдара Абдразакова

«Лучший бас нашего времени», «исполнитель, покоривший главные оперные сцены мира», лауреат «Золотой маски» и двух премий «Грэмми» — все это об уроженце Уфы Ильдаре Абдразакове. Вспоминают, что на первом сольном концерте в итальянском Ла Скала он задействовал в оркестре башкирский духовой инструмент курай и спел две народные песни на башкирском. Так что связь с малой родиной и сохранение своих корней для этого артиста не просто слова.

— Ильдар, вы не раз подчеркивали, что происходите из рода кочевников и в вас смешаны как башкирская, так и татарская кровь… Какие национальные традиции, ритуалы были у вас в родительской семье и какие из них вы поддерживаете уже в собственной?

— У меня очень музыкальная семья, и семейные традиции были тесно связаны с музыкой. Папа играл на разных инструментах — он был самоучкой. Мама пела — у нее замечательный голос. Помню, мы с родственниками собирались по воскресеньям у кортыняй и картатай, то есть у бабушки и дедушки. Взрослые вместе готовили национальные блюда, музицировали, пели национальные песни. Папа аккомпанировал всем на мандолине, скрипке, баяне, курае. Сегодня моя семья живет совсем в другом ритме. Мы много путешествуем, и, к сожалению, собраться с родственниками получается от случая к случаю. Но каждый раз это очень теплые встречи.

— Какая самая яркая черта башкирского характера, на ваш взгляд, и насколько эти гены сильны в вас?

— Я бы не сказал, что какая-то национальная черта проявилась во мне особенно сильно. Но то, что я усвоил от родителей и стараюсь передать детям — это гостеприимство и понимание, что материальные ценности не самое основное в жизни. Родные и близкие, твоя семья и друзья — вот что важно, вот на кого стоит всегда находить время.

Фото: Александра Шапунова / Фонд Ильдара Абдразакова

— Что для вас сохранение родной культуры, собственной идентичности? Каким образом ее передавать детям?

— Я стараюсь рассказывать детям о наших традициях, о семье. Пока они еще маленькие и не очень много могут понять, но в жизни очень важно помнить и чтить своих родителей, своих предков. Тех, благодаря кому ты появился в этом мире.

— Какие национальные блюда любите особенно, а возможно, даже умеете их готовить?

— Все, что готовится в семье по семейным рецептам — любимое с детства. Но если выделить несколько блюд, пожалуй, зур бэлиш (большой пирог с картофелем и мясом), губадия (многослойный пирог с рисом, изюмом, творогом) и мамины вак беляши. Несколько раз я и сам готовил зур бэлиш — не без помощи супруги, конечно (улыбается). А вот секрет маминых беляшей так пока и не раскрыт.

— В столицу вы приехали уже довольно давно, как она вас встретила? Это была любовь с первого взгляда или долгая, тяжелая притирка?

— Первый раз я оказался в Москве летом 1981 года. Папа поехал по работе в Останкино и взял меня с собой. Забавно, но первым впечатлением от города стала фанта! А еще эскимо. В Уфе этого не было в то время, только столица была такой продвинутой, и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Еще были многочисленные коридоры Останкино, где нужно было ждать папу. Так же, как и я, там ждал папу Александр Масляков-младший, помню, мы играли с ним в машинки. Сам город тогда запомнился зелеными двориками у пятиэтажек и ВДНХ. Когда я вернулся в Москву уже в сознательном возрасте — первой точкой на карте была консерватория. Тут сразу случилась любовь! И никакой притирки.

Ильдар Абдразаков / Фото: Алексей Молчановский

— Центральный район рядом с консерваторией до сих пор вы выделяете? Где любите проводить свободное время в нашем мегаполисе?

— Среди моих любимых мест в Москве Воробьевы горы с их потрясающим видом на город, Патриаршие пруды и, конечно, Большая Никитская улица. Она навсегда в моем сердце.

— Понятно, что Москва слезам не верит, по-вашему, какими качествами надо обладать, чтобы тут закрепиться и чувствовать себя как дома?

— В Москве нужно быть легким на подъем, открытым, решительным. Чуть зазеваешься — упустишь какую-то возможность. В то же время важно быть профессионалом, не переставать учиться и совершенствоваться. И, конечно, нужно всегда оставаться человеком.

ДОСЬЕ

Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан, родился 26 сентября 1976 года в Уфе, в творческой семье: мать — художница Таскиря Абдразакова, отец — актер, режиссер, основатель киностудии «Башкортостан» Амир Абдразаков. Окончил Уфимский госинститут искусств, после чего был отмечен множеством наград, стал худруком Международной академии искусств им. Елены Образцовой, пел в Большом и Мариинском театрах, Венской опере, Ковент–Гардене, Метрополитен-опере.