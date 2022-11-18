День ракетных войск и артиллерии в 2022 году: когда отмечают, история и традиции праздника

Фото: Минобороны РФ

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот праздник впервые был введен в годы Великой Отечественной войны, причем неслучайно. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие задачи выполняют артиллеристы, как появился посвященный им праздник и какие традиции соблюдают в этот день.

Как возник праздник

Цель Дня ракетных войск и артиллерии — признание заслуг артиллеристов в сфере безопасности страны, а также возрождение воинских традиций и повышение престижа военной службы.

Впервые этот праздник появился в СССР как День артиллериста в 1944 году. Новый праздник был призван подчеркнуть роль артиллерии во время контрнаступления советской армии под Сталинградом в 1942 году. В 1964 году в связи с появлением новых видов артиллерии праздник получил и новое название: День ракетных войск и артиллерии. В современной России этот праздник прописан в законе в мае 2006 года: именно тогда был подписан соответствующий указ президента.

Когда отмечают и его традиции

В период Великой Отечественной войны День артиллериста был учрежден 19 ноября 1944 года — с этого времени именно в этот день праздник стал отмечаться ежегодно. В 1988 году дата праздника стала плавающей: его начали отмечать в третье воскресенье ноября. В 2006 году вместе с новым указом президента празднику вернули историческую дату. В 2022 году праздник также отмечается в субботу, 19 ноября.

Главная традиция Дня ракетных войск и артиллерии — возложение венков к могиле Неизвестного солдата в столице. В церемонии участвуют как действующие военнослужащие, так и ветераны, и кадеты. Также в честь праздника устраиваются различные смотры и парады, для которых свойственны артиллерийские салюты.

История ракетных войск и артиллерии

Артиллерия является одним из самых старых родов войск. Первые упоминания о применении такого оружия в боях на Руси относятся еще к концу XIV века. Тогда во время обороны Москвы от войск хана Тохтамыша использовались орудия, которые стреляли всем подряд: от щебня до кусков железа. Самостоятельным родом войск артиллерия стала только в XVI веке. В XVIII веке ее стали делить на крепостную, осадную и полковую. После этого классификация артиллерийских орудий нередко изменялась.

Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов русскими артиллеристами были впервые применены минометы. Во время Первой мировой войны артиллерию делили на три вида: осадная (тяжелая), полевая тяжелая и полевая (в этот вид входили конная, горная и легкая артиллерия). Тогда же появились самоходные и зенитные установки. В период между войнами артиллерия в СССР получила бурное развитие.

Вторая мировая война стала первым крупным конфликтом, во время которого активно применялась реактивная артиллерия. В частности, знаменитые установки БМ-13, более известные как «Катюша». В этой войне на артиллерию Красной Армии были возложены важные задачи. Например, во время битвы за Сталинград советские войска впервые применили артиллерию для поддержки наступления: такой подход позволял непрерывно прорывать оборону противника, минимизируя потери Красной Армии. В результате контрнаступление завершилось полным разгромом фашистских войск под Сталинградом.

Послевоенный период также сопровождался значительным развитием артиллерии. В 1961 году как отдельный род войск были образованы Ракетные войска и артиллерия.

Задачи ракетных войск и артиллерии ВС РФ

Современная артиллерия в России включает в себя целый ряд подразделений: зенитная, противотанковая, реактивная, береговая, корабельная и др. Ракетные войска и артиллерия остаются важным видом войск. В их задачи входит не только поражение живой силы и военной техники, но и нарушение работы систем управления войсками и оружием. При помощи артиллерии разрушаются оборонительные сооружения, инфраструктура, уничтожаются танки и бронетехника, которые прорываются в оборону. Артиллерия также участвует в уничтожении воздушного и морского десанта.

Кроме того, артиллеристы могут выполнять и довольно экзотические задачи: например, устанавливать дымовую завесу или на расстоянии минировать местность.